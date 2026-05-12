استعدادا للصيف.. محافظ بني سويف يجتمع بمسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات والحلول والمقترحات الخاصة بتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لفصل الصيف ومواجهة أية ضغوط متوقعة على الخدمة،حيث عُقد الاجتماع بديوان عام المحافظة شرق النيل،بحضور المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالشركة.

وفي بداية الاجتماع، شدد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، لوضع حلول مستدامة للتحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها باعتبارها من أهم الملفات الخدمية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع،وسبل تذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ، مع التأكيد على ضرورة تسريع معدلات العمل للانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت،خاصة محطة مياه أشمنت ، التي تخدم مناطق واسعة بمركزي الواسطى وناصر، إلى جانب متابعة الإجراءات التي تنفذها الشركة للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمنطقة بياض العرب.

كما شهد الاجتماع استعراض الحلول والمقترحات الخاصة بالتعامل مع النقاط الساخنة والمناطق التي تشهد بعض المشكلات أو التحديات في الخدمة،سواء نتيجة انخفاض الضغوط أو تهالك الشبكات، مع بحث آليات التدخل السريع وإجراء أعمال الإحلال والصيانة اللازمة، ضمن خطة استباقية لمواجهة زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف.

ووجه محافظ بني سويف مسؤولي شركة المياه بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإعداد وتنفيذ رؤية متكاملة لزيادة الطاقات والقدرات الاستيعابية لمكونات المنظومة،من محطات مياه ومعالجة ورفع،بما يسهم في تحسين جودة الخدمة واستيعاب الاحتياجات الحالية والمستقبلية بمختلف مراكز المحافظة.