الأعلى للجامعات يعتمد وحدة التحول الرقمي بجامعة بني سويف

في إطار حرص جامعة بني سويف برئاسة الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس الجامعة على تعزيز جهودها في مجال التحول الرقمي وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، اعتمدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات وحدة التحول الرقمي التابعة لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بهدف تخفيف الازدحام على حجز دورات التحول الرقمي، وتوفير بيئة تدريبية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الكوادر الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

وتكونت اللجنة المشرفة على عملية الاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات،من الدكتورة رشا بدري، و الدكتور محمد حسن، و حسن محمد، حيث قاموا بجولة تفقدية داخل المعمل لمراجعة التجهيزات الفنية والبنية التحتية، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والاعتماد.

وأشاد رئيس الجامعة ، بالجهود المبذولة من قبل المركز في تجهيز المعمل بأحدث التقنيات اللازمة لدعم العملية التدريبية، بما يواكب التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي.

وأكد رئيس الجامعة ، أن اعتماد هذه الوحدة يمثل نقلة نوعية في مسيرة الجامعة نحو التحول الرقمي الشامل، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتوفير فرص تدريبية متوازنة لجميع أعضاء هيئة التدريس بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويخدم أهداف الجامعة الاستراتيجية.

وأوضح الدكتور جمعة التهامى مدير المركز، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المركز لتوسيع نطاق مراكز التدريب وتحديث البنية التحتية، بما يضمن استمرارية التطوير وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات التعليمية والإدارية.