الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

آداب بني سويف تعقد ندوة بعنوان “كيفية بناء العقلية البحثية”

بني سويف : محمد عبدالحليم
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب – جامعة بني سويف، اليوم، ندوة بعنوان “كيفية بناء العقلية البحثية”، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، والأستاذ الدكتور عزة جوهري، عميد الكلية، وبإشراف الأستاذ الدكتور حوتة حسين، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وجاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور رحاب يوسف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور سهير عبد الباسط، عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية بجامعة بني سويف الأهلية سابقًا، وجميل عادل، مدير الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والباحثين بالكلية.

وحاضر في الندوة الأستاذ الدكتور  طريف شوقي، أستاذ علم النفس بكلية الآداب، والنائب الأسبق لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة بني سويف، حيث تناول خلال الندوة مفهوم العقلية البحثية وأسس تكوينها، مؤكدًا أن الباحث الناجح لا يعتمد فقط على المعرفة، بل يمتلك عقلية قائمة على الإبداع والتطوير المستمر والقدرة على تحويل الأفكار إلى إنجازات حقيقية.

كما استعرض سيادته عددًا من النماذج الملهمة، من بينها قصة “هنري فورد”، موضحًا كيف بدأ حياته في ظروف بسيطة، لكنه امتلك حلمًا وإصرارًا على الابتكار والاختراع حتى أصبح واحدًا من أبرز رواد الصناعة في العالم، مؤكدًا أن النجاح يبدأ بفكرة وإرادة وعقلية تؤمن بالقدرة على التغيير.

وتحدث الأستاذ الدكتور  طريف شوقي كذلك عن أهمية القراءة والبحث والتفكير النقدي، وضرورة أن يتحلى الباحث بالصبر والاجتهاد، مع تنمية مهارات التحليل والتخطيط، مشيرًا إلى أن بناء العقلية البحثية يبدأ من الإيمان بالهدف والسعي المستمر نحو التعلم والتطوير.

ومن جانبها، أكدت  الأستاذ الدكتورعزة جوهري، عميد الكلية، حرص كلية الآداب على تنظيم الندوات العلمية التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب والباحثين، وبناء جيل قادر على التفكير العلمي والإبداعي، مشيدةً بالمحتوى العلمي المتميز للندوة وأهمية الموضوع المطروح في دعم العملية البحثية داخل الكلية.

كما أشار الأستاذ الدكتور حوتة حسين، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أهمية تنمية العقلية البحثية لدى الباحثين وطلاب الدراسات العليا، مؤكدًا أن البحث العلمي لم يعد قائمًا فقط على جمع المعلومات، بل يعتمد على امتلاك أدوات التفكير والتحليل والقدرة على الابتكار، بما يسهم في إعداد باحثين قادرين على مواكبة التطورات العلمية وخدمة المجتمع.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، من خلال المناقشات وطرح الأسئلة حول آليات تنمية التفكير البحثي لدى الطلاب والباحثين، بما يسهم في إعداد كوادر علمية قادرة على الإبداع والتميز.

بني سويف اداب بني سويف جامعة بني سويف

