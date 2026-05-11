محافظ بني سويف يتفقد صوامع سدس لمتابعة توريد القمح المحلي لموسم 2025/2026

زار اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، في إطار برنامجه الميداني لمتابعة مستجدات وسير العمل بمنظومة توريد واستلام الأقماح المحلية لموسم 2025/2026، مجمع صوامع سدس بمركز ببا ،ورافقه خلال الزيارة: المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام التموين والتجارة الداخلية، المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، العميد أحمد علاء رئيس مركز ومدينة ببا، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتورعلاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة



واطمأن المحافظ على انتظام أعمال الفرز والإستلام بمجمع الصوامع وتحديد نوعية وجودة الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، خلال موسم التوريد الذي بدأ منذ منتصف أبريل الماضي ويستمر حتى منتصف 15 أغسطس المُقبل.

كما تضمنت الجولة تفقد المحافظ لغرفة التحكم الآلى بمجمع الصوامع، واستمع لعرض موجز عن منظومة العمل بالغرفة المسؤولة عن تخزين وحفظ الغلال، والمجهزة بأحدث تقنيات تكنولوجيا التخزين في العالم، من خلال تطبيق أحدث النظم التقنية في إدارة ومراقبة المخزون وتبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون، ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي.

وفي ختام الزيارة، جدّد محافظ بني سويف تأكيداته لمسؤولي الجهات ذات الصلة، باستمرار تقديم التيسيرات اللازمة للموردين والمزارعين لتسهيل أعمال التوريد وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول، وتذليل أية معوقات" أولاً بأول" لخلق مناخ تنافسي جاذب لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، لاسيما مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها العالم في الفترة الحالية على كافة المستويات.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع صوامع سدس يتكون من 12 خلية معدنية، بسعة إجمالية 60 ألف طن، ومجهزة بأحدث نظم تكنولوجيات التخزين في العالم والتي تطبق نظم حديثة في إدارة ومراقبة المخزون وتبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون، ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي.