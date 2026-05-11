التواصل بين الثقافات.. في المؤتمر العلمي الثاني لألسن بني سويف

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهد الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لكلية الألسن تحت عنوان "التواصل بين الثقافات في اللغة والأدب والترجمة". 

أقيمت فعاليات المؤتمر بمركز المؤتمرات بكورنيش النيل ، بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع ، وبإشراف الدكتورة مروة محمود يس عميدة الكلية و رئيسة المؤتمر ، والدكتورة هناء محمود، وكيلة الكلية للدراسات العليا، والدكتورة حنان سليمان نائب رئيس الجامعة الاهلية للابتكار والتوظيف.

وخلال كلمته شدد رئيس الجامعة على القيمة الجوهرية التي يلعبها قطاعا الترجمة والأدب في بناء روابط متعددة ومد جسور التفاهم والتعاون بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم، موضحاً أن المؤتمر يهدف إلى تحليل آليات التبادل الثقافي المعاصرة وتطويرها بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، مؤكدا التزام الجامعة الراسخ بدعم ومساندة المشروعات البحثية والعلمية الرصينة، لا سيما تلك التي تكرس جهودها لمعالجة قضايا الهوية الوطنية وتعزيز سبل التواصل العالمي، بما يضمن تحقيق نهضة فكرية شاملة تخدم المجتمع الإنساني.

وأكدت الدكتورة مروة محمود، أن اللغات تلعب دورًا محوريًا في بناء جسور التواصل بين الشعوب، فهي ليست مجرد وسيلة للتفاهم اليومي، بل أداة أساسية لنقل القيم والمعتقدات والتجارب الإنسانية.، مما يعزز التفاهم الثقافي ويقلل من حواجز الاختلاف، كما أن اللغات تسهم في إثراء الهوية الإنسانية المشتركة، إذ تسمح بتبادل الأدب والفنون والعلوم، وتدعم التعاون الدولي في مجالات التعليم والبحث والعمل.

تضمنت الفعاليات محاضرات أكاديمية ثرية؛ حيث تناول الدكتور ضياء النجار "إشكالية ترجمة مصطلح interkulturell" والتحديات التي تواجه الناقل بين اللغات الأوروبية والعربية. ومن جهة أخرى، استعرضت الدكتورة نهلة توفيق نموذج "حنين ابن إسحاق" وحركة الترجمة في بغداد كنموذج تاريخي رائد للنقل الثقافي، مما أثار نقاشات واسعة حول تطور حركة الترجمة وتأثيرها في صياغة الفكر الإنساني المشترك.


 

