مش عيب عليك.. مسرحية لطلاب الآداب علي مسرح جامعة بني سويف الأهلية

يقدم قسم المسرح بكلية الآداب العرض المسرحي "مش عيب عليك" من تأليف وإخراج الطالب أحمد أبو عوف ومن بطولة بعض طلاب القسم ، المسرحية يتم عرضها على مسرح الجامعة الأهلية ببني سويف الأربعاء المقبل ١٣ مايو الجاري ضمن مشاريع العملي لقسم المسرح.

ويناقش العرض واقع الأسرة المصرية المعاصرة في قالب يمزج بين الكوميديا السوداء والنقد الاجتماعي، حيث يتناول قضية صراع الأجيال واختلاف الثقافات وتأثير السوشيال ميديا على المجتمع في إطار من الفانتازيا الاجتماعية الكوميدية التي تحدث عند إستجابة دعاء الموظف البسيط راضي عبد الراضي في الظلام أن يرى أبوه الراحل مرة أخرى فيعود ويخرج من الصورة بطربوشه وهيبته وشخصيته القويه ليصطدم بواقع ابنه وأولاده.

يستعرض العرض مجموعة من اللوحات الفنية التي تبرز التردي الاخلاقي والسلوكي في المجتمع المعاصر ويلعب بطولة هذا العرض بعض نجوم طلاب قسم المسرح وعلى رأسهم الفنان عادل الجندي حيث يتألق في دور الجد الذي يظهر بين ضحكات الجماهير وتصفيقهم كصرخه تدعو الجميع للعودة مرة أخرى لاستخدام كلمة مش عيب عليك التي كانت تمثل معيارا أدبيا لكل السلوكيات الاجتماعيه وأكبر نقد يخشاه كل فرد إن يوجه له .

ويشارك في البطولة الطلاب خالد محمد وشهد ياسر وعمر عبد الناصر وشهد معوض ويوسف أحمد وأمجد صقر وأحمد أبو كشيك ومحمود الحضرى ومروان غنيم ومنة أحمد ومعهم الطفلة مريم محمد وأنس أحمد والعرض صمم له الإضاءه المخرج مصطفى ابراهيم (الطالب بالفرقة الثانية بالقسم، وإعداد موسيقى احمد مهران وإداره مسرحية إبراهيم رفيق (الطالبان بالفرقة الثانية بالقسم أيضا) .



ومسرحية مش عيب عليك ليست مجرد عرض عادي بل هي مرآة لواقع مرير نعيشه جميعاً وجرس إنذار يحذر مما هو قادم عن طريق مواجهة بين الماضي والحاضر تمثل صرخة فنية تحاول الدعوة لاستعادة وإحياء الكثير من قيمنا المجتمعية، والتأكيد على هويتنا التي تأثرت كثيرا بالتكنولوجيا الحديثة وأشكالها.