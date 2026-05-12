وكيل تعليم بني سويف يطمئن على أداء الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تابع الدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمواد غير المضافة للمجموع، للاطمئنان على انتظام اللجان وحسن سير العمل بها.

حيث تفقد وكيل الوزارة عددًا من اللجان الامتحانية بمدرسة الإيمان للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، واطمأن على مستوى الانضباط داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام.

وتابع وكيل الوزارة أداء طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي لامتحان مادة التربية الدينية، كما تابع أداء تلاميذ المرحلة الابتدائية لامتحان مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).



وخلال تفقده اللجان، اطمأن وكيل الوزارة على مستوى الامتحان ومدى مطابقته للمواصفات الفنية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، كما تابع جودة طباعة أوراق الأسئلة ووضوحها بما يحقق مصلحة الطلاب.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين، حفاظًا على الانضباط وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة طبقًا للوائح المنظمة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان انتظام العملية الامتحانية بجميع المدارس.