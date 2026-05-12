الوحدات المحلية بمراكز ومدن بني سويف تشن حملات مكثفة بقطاعي النظافة والتعديات

نفذت الوحدات المحلية لمراكز ومدن بني سويف، حملات مكثفة في قطاعات النظافة ورفع الإشغالات ومواجهة التعديات ومتابعة ملف التصالح، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف، بالارتقاء بالمظهر الحضاري وتكثيف الجهود الميدانية بكافة القطاعات الخدمية.

ففي مركز ومدينة بني سويف، تابعت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري سير العمل بالمركز التكنولوجي واللجان الفنية، إلى جانب تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة بعدد من شوارع المدينة، شملت طريق الأزهري وأرض المحلج وشارع حلمي الملط وشارع عبد السلام عارف والطريق الدائري وكورنيش النيل وطريق السادات.

كما قامت إدارة الحدائق بتقليم الأشجار بطريق الفيوم القديم، فيما تضمنت أعمال النظافة بالوحدات القروية رفع أطنان من المخلفات من طريق مصرف المحيط حتى مدخل قرية باها والسعادنة وتزمنت الشرقية والسحارة والطريق الزراعي وبني هارون والحلابية والزرابي ومفارق طراد النيل وقرية إهوة وطريق المسيد بباروط. كما تم تنفيذ عدد من الإزالات لحالات تعدٍ ومتغيرات مكانية بقرى باها والسعادنة وحاجر بني سليمان وبلفيا وباروط.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم جهودها في ملف النظافة والتجميل ورفع التراكمات بشوارع المدينة، ومنها شارع الجيش وأبو بكر الصديق والمنشية والشامية والسبخاية وعزبة إبراهيم باشا والسقايا ونهضة مصر ومنطقة مصنع الثلج، مع توريد المخلفات إلى مصنع كوم أبو راضي.

كما عقدت الوحدة لقاءً مفتوحًا مع أهالي قرية دلاص لبحث شكوى متعلقة بملف التصالح والعمل على إزالة أسبابها، فيما نفذت إدارة تموين ناصر بالتنسيق مع الوحدة المحلية حملة على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير 17 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت التصرف في دقيق مدعم وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم إعطاء بون صرف وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود قائمة بيانات، كما تم تنفيذ إزالة لعدة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية أشمنت، إلى جانب متابعة أعمال النظافة بالقرية والتوابع.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق تم متابعة العمل بالإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي ووحدة المتغيرات المكانية وإدارة أملاك الدولة، وذلك لسرعة إنجاز ملفات التصالح والتقنين وتصفير المتغيرات أولًا بأول.

كما تمت متابعة أعمال رش وتعقيم أماكن انتشار الناموس والبعوض بقرية طما فيوم بالتنسيق مع وحدة الملاريا، حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين، إلى جانب متابعة أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واستمرار الوحدات القروية في أعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة.

وفي مركز ومدينة ببا، تابعت الوحدة المحلية برئاسة أحمد علاء الدين تنفيذ حملة مكبرة تضمنت أعمال إزالة وإشغالات ومحاضر بيئة، حيث تم إزالة 25 حالة تعدٍ على أملاك الري والزراعة والطرق.

وتم رفع 312 حالة إشغال متنوعة بشوارع المدينة وقرية سدس، شملت إشغالات ثابتة ومتحركة ولافتات وإعلانات وبروزات بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 4 محاضر بيئة متنوعة.

كما واصلت الوحدة أعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية، ومنها شارع الشباب والطحاوية وطراد النيل البحري والمناهري والمستوصف وكازبلانكا والإدارة التعليمية والمدارس وشارع 11 وشارع حيدر وشارع مكة، مع تفريغ الحاويات الثابتة وتوريد أكثر من 80 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا.