تموين بني سويف: ضبط كميات من السلع الغذائية والاستهلاكية والدوائية غير صالحة للاستهلاك

نفذت مديرية تموين بني سويف وإداراتها المختلفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، "أمس" حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بتشديد الرقابة على السلع وضمان وصول الدعم لمستحقيه ومتابعة الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية.

حيث أوضح وكيل وزارة التموين محمد عبد الرحمن في تقرير المديرية أنه في إطار الحملات المشتركة، نفذت إدارة التجارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية حملة رقابية أسفرت عن ضبط صيدلية غير مرخصة تقوم بعرض وبيع أدوية تابعة لمنظومة التأمين الصحي، إلى جانب ضبط أدوية منتهيةالصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

كما نفذت إدارة تموين شرق النيل ببني سويف، حملة رقابية أسفرت عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا، حيث تم ضبط 1000 كرتونة سناكس مجهولة المصدر بإجمالي 12 ألف عبوة، و250 كرتونة حلويات مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 3600 عبوة مياه غازية مجهولة المصدر. كما تم تحرير عدة محاضر لعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإنتاج خبز ناقص الوزن بالمخابز البلدية، وعدم نظافة أدوات العجين.

وفي مركز ببا، نظمت إدارة التموين حملة موسعة على المخابز البلدية والأسواق، أسفرت عن تحرير ٢٤ مخالفة تموينية، وتمكنت الحملة في مجال الأسواق من ضبط مخزن لبيع الأسمدة والمغذيات الزراعية يحتوي على 200 شيكارة مغذٍ زراعي، و100 جركن سماد سائل، و100 جركن سماد فوسفوريك، و40 كرتونة سولوبوتاسيوم بإجمالي 200 كيس، وجميعها مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على المضبوطات لحين العرض على النيابة العامة، وفي مجال المخابز، تم تحرير ٢٣ مخالفة والتصرف في 24 شيكارة دقيق مدعم.

وفي مركز ناصر، نفذت إدارة التموين حملة للرقابة على المخابز البلدية والتأكد من انتظام الإنتاج خلال المواعيد الرسمية والالتزام بالتعليمات التموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير 17 تقرير مخالفة.

وفي مركز الواسطى، كثفت إدارة التموين حملاتها على الأسواق والمحلات العامة، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر تموينية، تضمنت محضرًا لحيازة 215كجم من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر وبدون بيانات، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة، بالإضافة إلى محضرين لحيازة وبيع سجائر مهربة جمركيًا، مع التحفظ على 220 علبة سجائر. كما تم تحرير محاضر ضد بدالين تموينيين، للغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن الأسعار والتعليمات المقررة.