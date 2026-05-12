مجهود ضخم لـ الأغذية العالمي للنهوض بالقرى في بني سويف وزيادة إنتاجيتها

التقي اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،بمكتبه اليوم،مسؤولي برنامج الأغذية العالمي"WFP" بمصر،التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

جاء ذلك في حضور: بلال حبش نائب محافظ بني سويف، رود الحلبي مدير برنامج الأغذية العالمي بمصر، نهال عبد الوهاب مسئول برامج الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية بالبرنامج، نهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة بالمحافظة.

وخلال اللقاء تم استعراض مجالات التعاون بين المحافظة وبرنامج الأغذية العالمي،وأنشطة البرنامج الحالية والمستقبلية بالمحافظة في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة وخلق فرص عمل للشباب وتطوير مدارس التعليم المجتمعي والتغذية المدرسية، وسبل المتاحة دعم المبادرات الحكومية منها: حياة كريمة، بداية، البرنامج الوطني للصحة المدرسية، 100 مليون صحة،وغيرها من المبادرات والبرامج.

من جانبه رحب المحافظ بمسؤولى البرنامج في زيارته لبني سويف،مؤكداً حرص المحافظة على تقديم التيسيرات اللازمة من تنسيقات ومعلومات لتسهيل وتنفيذ كافة الأنشطة والجهود والمبادرات والمشروعات التي يقوم بها البرنامج على أرض المحافظة، لاسيما ومع اتساق أهداف ومحاور عمل البرنامج مع استراتجية المحافظة التنموية، في مجال التدريب والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والنهوض بالقرى والسعى لإعادتها إلى سابق عهدها كقرى منتجة.