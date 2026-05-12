لزيادة المشاهدات.. القبض على 4 أشخاص تلفظوا بألفاظ خارجة في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بالتلفظ بألفاظ خارجة والإساءة لمواطنى إحدى المحافظات.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فـى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو والقائم على التصوير، وهم 4 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظة بنى سويف، وبحوزة أحدهم هاتف محمول “بفحصه تبين احتواؤه على مقطع الفيديو المشار إليه”.

بمواجهتهم، اعترفوا بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.