اعتماد مناطق محرومة من الصرف الصحي وحملة موسعة للنظافة والتطوير بأرمنت

شهد مركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر سلسلة من الجهود التنفيذية المكثفة التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، سواء من خلال دعم مشروعات البنية التحتية أو تكثيف أعمال النظافة والتجميل.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحسين البيئة والمظهر الحضاري بمراكز ومدن المحافظة.

حيث عقد الدكتور عبد الخالق مدني أبو قرين، رئيس مركز ومدينة أرمنت، اجتماعًا بحضور حجازي النحاس نائب رئيس المركز، وممثلي الهيئة القومية وشركة المقاولون العرب، لبحث ملف المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحي بالمركز.

واختتم الاجتماع باعتماد عدد من المناطق المحرومة وإدراجها ضمن خطة التنفيذ الفورية لمشروعات الصرف الصحي، بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب باعتبارها الجهة المنفذة، تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية وربط تلك المناطق بالشبكات الرئيسية وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

وأكد رئيس المركز أن العمل مستمر حاليًا لإنهاء إجراءات اعتماد باقي المناطق تباعًا، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من محافظ الأقصر لتذليل أية معوقات فنية أو إدارية، وضمان وصول خدمات الصرف الصحي إلى جميع المناطق المحرومة داخل المركز والقرى التابعة له، بما يحقق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وفي سياق متصل، شهد مركز ومدينة أرمنت تنفيذ أعمال حملة نظافة وتجميل موسعة بعدد من المناطق الحيوية، تنفيذًا لخطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى النظافة العامة، وذلك بحضور خالد أبو الوفا رئيس الوحدة القروية للرزيقات بحري، وبإشراف رمضان عثمان مدير إدارة النظافة والتجميل بالمركز.

وشملت أعمال الحملة مدينة أرمنت الوابورات، حيث تم رفع المخلفات وتمشيط المنطقة الممتدة من مستشفى حورس حتى كوبري الخشب، إلى جانب تنفيذ أعمال نظافة وتجميل بطريق الخط السريع ورفع الأتربة وتراكمات القمامة من جانبي الطريق، كما امتدت الأعمال إلى مدخل الرزيقات بحري بداية من نجع المظاليم، مع تسوية الطرق ورفع المخلفات الصلبة لتسهيل الحركة المرورية وخدمة الأهالي.

وشهدت الحملة مشاركة مجتمعية متميزة من شباب مبادرة "أرمنت تتجمل"، الذين شاركوا جنبًا إلى جنب مع فرق النظافة والمعدات الميكانيكية التابعة للمركز، في نموذج يعكس روح التعاون بين الأجهزة التنفيذية والشباب لتحقيق بيئة نظيفة ومظهر حضاري يليق بأهالي أرمنت.

ومن جانبه، أكد رئيس مركز ومدينة أرمنت أن العمل مستمر على مدار الساعة لتنفيذ خطة النظافة الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن التعاون بين الجهات التنفيذية والمشاركة المجتمعية يمثلان ركيزة أساسية لنجاح المبادرات التنموية والخدمية بالمركز.

مع التأكيد على استمرار حملات المتابعة الدورية للحفاظ على مستوى النظافة ومنع تراكم المخلفات، بالتوازي مع استكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة بمركز ومدينة أرمنت.