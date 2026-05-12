مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء عمله في المدينة الصناعية بالبغدادي بالأقصر

شهدت المدينة الصناعية بالبغدادي التابعة لمنطقة البياضية بمحافظة الأقصر مصرع شاب في مقتبل العمر مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء تأدية عمله داخل إحدى الورش بالمنطقة الصناعية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارا يفيد بوقوع حادث صعق كهربائي لشاب داخل المدينة الصناعية بالبغدادي مما أسفر عن وفاته في الحال متأثرا بإصابته.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية أن الشاب تعرض لصعق كهربائي مفاجئ أثناء مباشرته العمل ما أدى إلى وفاته قبل نقله للمستشفى.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.