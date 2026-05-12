تراجع ملحوظ في الزيت والفول.. خريطة أسعار السلع الأساسية اليوم

شهدت الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 12 مايو، حالة من الاستقرار المائل للانخفاض في أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية.

وسجلت أسعار الزيت الخام والمعبأ تراجعاً جديداً، بالتزامن مع هدوء أسعار البقوليات وعلى رأسها الفول البلدي، وسط وفرة في المعروض داخل المنافذ الحكومية والسلاسل التجارية.

تراجع أسعار الزيت والبقوليات

وسجلت الأسواق اليوم انخفاضاً طفيفاً في أسعار زيوت الطعام بمختلف أنواعها، وجاءت الأسعار كالتالي:

زيت الخليط (800 مل): يتراوح سعره في الأسواق الحرة بين 60 و70 جنيهاً بحسب الجودة والعلامة التجارية.

يتراوح سعره في الأسواق الحرة بين بحسب الجودة والعلامة التجارية. زيت عباد الشمس: سجل تراجعاً طفيفاً ليقترب متوسط سعر اللتر من 75 جنيهاً .

سجل تراجعاً طفيفاً ليقترب متوسط سعر اللتر من . الفول المدمس: شهد سعر كيلو الفول "السايب" تراجعاً ليتراوح بين 38 و45 جنيهاً، بعد موجة من الارتفاعات السابقة.

أسعار السلع الاستراتيجية (الأرز والسكر)

واستقرت أسعار الأرز والسكر عند مستوياتها الأخيرة مع استمرار ضخ كميات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية:

الأرز المعبأ: يتراوح سعر الكيلو بين 30 و33 جنيهاً للأنواع متوسطة الجودة، بينما يصل الأرز "الفاخر" إلى 35 جنيهاً.

يتراوح سعر الكيلو بين 30 و33 جنيهاً للأنواع متوسطة الجودة، بينما يصل الأرز "الفاخر" إلى 35 جنيهاً. السكر الأبيض: استقر سعر الكيلو في الأسواق الحرة عند متوسط 35 جنيهاً، بينما يظل متوافراً في المنظومة التموينية بسعره المدعم.

أسعار المكرونة والدقيق

المكرونة المعبأة: سجل الكيلو متوسط 30 جنيهاً، بينما تُباع الأكياس زنة (400 جرام) بأسعار تتراوح بين 12 و15 جنيهاً.

سجل الكيلو متوسط 30 جنيهاً، بينما تُباع الأكياس زنة (400 جرام) بأسعار تتراوح بين 12 و15 جنيهاً. الدقيق المعبأ: استقر عند مستويات تتراوح بين 24 و28 جنيهاً للكيلو الواحد.

تحليل السوق ورقابة التموين

ويأتي هذا الاستقرار تماشياً مع جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية لضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة ووضع الملصقات السعرية على السلع.

كما تساهم معارض "السلع الدائمة" والمنافذ المتنقلة التابعة للقوات المسلحة والشرطة في خلق حالة من التوازن السعري، مما يدفع التجار في القطاع الخاص لمواكبة هذه الانخفاضات لجذب المستهلكين.