تموين الشرقية يحرر 742 محضراً حيال أصحاب المخابز والمحال التجارية غير الملتزمين

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها، قائلاً: “لن أسمح بالمساس بحقوق المواطنين، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة حيال المخالفين”.

من جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بشن حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق المحافظة خلال الفترة من ٢٠٢٦/٥/٣ م إلى ٢٠٢٦/٥/٩ وأسفرت تلك الجهود عن تحرير 742 محضراً تموينياً متنوعاً.

وأشار إلى أنه تم تحرير 523 محضراً حيال أصحاب المخابز البلدية و السياحية والمطاحن لقيام أصحابها بمخالفات متنوعة، منها: إنتاج خبر ناقص في الوزن، وإنتاج خبز مخالف للاشتراطات والمواصفات التموينية، وتوقف المخبز عن الإنتاج بدون عذر، وضبط مخابز تعمل بدون ترخيص.

كما تم تحرير 219 محضرا حيال أصحاب المحال التجارية أثناء حملات تفتيشية للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة للبيع امام المواطنين.

وقال المحافظ إن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين التموينية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.