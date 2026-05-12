افتتاح جناح العناية المركزة الجديد بمستشفى ديرب نجم بتكلفة 3.5 مليون جنيه

افتتح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية جناح العناية المركزة الجديد بمستشفى ديرب نجم المركزي، في حضور أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومحمود عبدالفتاح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور أحمد مهدلي عمار مدير مستشفى ديرب نجم المركزي، والدكتورة منار إبراهيم مدير إدارة ديرب نجم الصحية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني بمركز ومدينة ديرب نجم، وإدارة وفريق المستشفى.

تفقد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة جناح العناية المركزة الجديد والتجهيزات الطبية بها، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، مشيداً بتضافر جهود ممثلي المجتمع، وبمستوى التجهيزات الطبية بالعناية المركزة، وموجهاً بضرورة العمل المستمر على رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، لافتاً إلى أن جناح العناية الجديد يأتي امتداداً لوحدة العناية المركزة الموجودة مسبقاً بالمستشفى، بما يساهم في زيادة القدرة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للحالات الحرجة.

وعقب الافتتاح قدم الدكتور أحمد البيلي الشكر والتقدير لممثلي المجتمع المدني بمركز ومدينة ديرب نجم، نظراً لدعمهم المستمر للمستشفى ومساهمتهم الفعالة في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك الشكر لأحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، لدعمه المتواصل للمستشفى والتنسيق المستمر لتذليل أي معوقات، كما وجه الشكر للدكتور أحمد مهدلي مدير مستشفى ديرب نجم المركزي، ولجميع الفرق الطبية والعاملين بالمستشفى، تقديراً لجهودهم المخلصة المبذولة في تطوير المنظومة الصحية، وتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

كما قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بإهداء دروع تذكارية لممثلي المجتمع المدني المتبرعين، ولرئيس مركز ومدينة ديرب نجم، تقديراً لجهودهم ودورهم البارز في دعم القطاع الصحي والمساهمة في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فيما قام ممثلو المجتمع المدني بإهداء الدكتور أحمد البيلي وكيل الوزارة درعاً تذكارياً، تقديراً لجهوده المتميزة ودوره البارز لتطوير المنظومة الصحية والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بمحافظة الشرقية.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن جناح العناية المركزة الجديد يضم ٨ أسرة، وتم تجهيزه بتكلفة تقديرية بلغت ٣ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، ويضم ٨ أجهزة مونيتور لمتابعة الحالات، بالإضافة إلى ٢ جهاز تنفس صناعي دعم من وزارة الصحة والسكان، ليصل إجمالي عدد أسرة العنايات المركزة بالمستشفى إلى ٢٤ سرير للكبار، هذا بالإضافة إلى وجود العناية المركزة للأطفال والتي تضم عدد ١٢ سرير، بما يساهم في تعزيز مستوى الرعاية المقدمة للمرضى داخل مستشفى ديرب نجم المركزي، واستيعاب أعداد أكبر من الحالات الحرجة بالمستشفى.