اليوم.. ثاني جلسات محاكمة طالبة وشقيقها المتهمين بقتل الطفلة مريم لسرقة هاتفها بالشرقية

تنظر محكمة جنايات وجنح الطفل بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار أحمد سامي عبد الحليم، وعضوية المستشارين عمرو مسلم عبد المحسن، وزياد توفيق، رؤساء بالمحكمة، وبأمانة سر طاهر بهجت اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة طالبة وشقيقها، المتهمين بقتل الطفلة «مريم صابر» طالبة بالصف الثاني الإعدادي، داخل قرية مشتول القاضي التابعة لدائرة مركز الزقازيق، وذلك بعد أن شهدت الجلسة الماضية مرافعة قوية من النيابة العامة.

وتعود احداث الواقعة إلى يوم 8 أبريل 2026، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان الطفلة مريم صابر داخل منزل مجاور لمسكن أسرتها بقرية مشتول القاضي.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز الزقازيق، أن وراء ارتكاب الواقعة جارتها «سلمى م.» 17 عامًا، طالبة بالصف الثاني الثانوي العام، وشقيقها «عبدالله»، طالب بالصف الثالث الإعدادي، حيث قاما بحسب التحقيقات باستدراج المجني عليها إلى داخل المنزل، ثم خنقها بقصد سرقة هاتفها المحمول وقرطها الذهبي.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا التخلص من الجثمان لإخفاء معالم الجريمة وإبعاد الشبهة عنهما، إلا أن محاولاتهما باءت بالفشل، ليتركا الجثمان داخل المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، فيما قررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيقات، قبل إحالتهما إلى المحاكمة أمام محكمة الطفل.