تراجع جماعي لأسعار السلع الأساسية بالأسواق.. وانخفاض لافت في سعر السكر والدقيق والمكرونة

شهدت الأسواق المحلية اليوم الأحد، 10 مايو 2026، حالة من التراجع الجماعي في أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، حيث سجلت أكثر من عشر سلع تراجعاً ملحوظاً في أسعارها، وتصدرتها مجموعات الزيوت والبقوليات والحبوب، كما كان لأسعار السكر والدقيق والمكرونة بالنصيب الأكبر من هذا التراجع بنسب متفاوتة، بينما شهدت أسعار "البيض" وبعض أصناف العدس تحركات سعرية طفيفة نحو الصعود.



قائمة السلع التي تراجعت أسعارها اليوم



سجلت الأسواق اليوم سلسلة من الانخفاضات السعرية التي شملت أغلب السلع الضرورية للمواطن، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم 25.40 جنيه، بعد أن فقد نحو 2.46 جنيه من قيمته، ليكون من أكثر السلع تراجعاً بنسبة بلغت 8.83%.

كما سجل سعر السكر المعبأ تراجعاً بمقدار 2.21 جنيه، ليصل سعر الكيلو إلى 34.57 جنيه بنسبة انخفاض 6.01%.



وفي قطاع الزيوت، سجل لتر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) تراجعاً بمقدار 4.12 جنيه، ليصل سعره اليوم إلى 96.22 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 4.11%.

كما تراجع سعر كيلو الأرز المعبأ بمقدار 0.46 جنيه، حيث وصل سعره اليوم إلى 35.02 جنيه.



أما قطاع البقوليات، فقد شهد تراجع سعر كيلو الفول المعبأ بمقدار 0.86 جنيه ليسجل 62.89 جنيه،

فيما تراجع الفول المجروش بمقدار 1.95 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 62.27 جنيه.

كما سجل كيلو العدس المعبأ (صحيح) تراجعاً كبيراً بمقدار 9.51 جنيه ليصل سعره إلى 59.08 جنيه.



وبالنسبة للمكرونة، فقد سجل سعر المكرونة المعبأة (وزن 400 جرام) تراجعاً بمقدار 5.53 جنيه ليصل سعر العبوة إلى 23.77 جنيه،

بينما سجلت المكرونة المعبأة (كيلو) تراجعاً بمقدار 0.91 جنيه لتصل إلى 28.39 جنيه،

وسجلت المكرونة السائبة تراجعاً بمقدار 0.84 جنيه لتصل إلى 26.03 جنيه للكيلو.

كما شمل التراجع قطاع الشاي، حيث سجل سعر كيلو الشاي تراجعاً بمقدار 11.05 جنيه ليصل إلى 239.12 جنيه، وتراجع سعر عبوة شاي العروسة (40 جم) بمقدار 0.19 جنيه لتسجل 10.88 جنيه.

وفي قطاع البروتين، سجلت كرتونة البيض تراجعاً طفيفاً بمقدار 0.80 جنيه لتصل إلى 119.45 جنيه.



قائمة السلع التي شهدت زيادة في أسعارها اليوم



وعلى الجانب الآخر، سجلت بعض السلع زيادات طفيفة ومتباينة في تداولات اليوم، وجاءت كالتالي:

سجل سعر زيت الذرة (1 لتر) زيادة بمقدار 1.86 جنيه، ليصل سعره اليوم إلى 117.74 جنيه بنسبة زيادة بلغت 1.61%.

كما سجل العدس الأصفر المعبأ زيادة بمقدار 2.67 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 69.06 جنيه.

وفيما يخص أسعار البيض (بالقطعة)، سجلت البيضة البيضاء زيادة بمقدار 0.28 جنيه لتصل إلى 4.72 جنيه،

بينما سجلت البيضة الحمراء زيادة بمقدار 0.25 جنيه لتصل إلى 4.95 جنيه.

كما ارتفع سعر البيض البلدي بشكل ملحوظ، حيث سجلت كرتونة البيض البلدي (30 بيضة) زيادة قدرها 5.31 جنيه لتصل إلى 133.91 جنيه، ووصل سعر البيضة البلدي الواحدة إلى 5.41 جنيه بعد زيادة طفيفة قدرها 0.25 جنيه.