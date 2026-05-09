تراجع جديد في سعر كرتونة البيض.. والمكرونة ترتفع .. أسعار السلع بالأسواق اليوم

شهدت الأسواق المحلية اليوم السبت، الموافق 9 مايو 2026، حالة تراجع في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث نجحت أكثر من 8 سلع استراتيجية في تسجيل تراجعات ملحوظة، تصدرتها مجموعة البروتين (البيض) وبعض أنواع البقوليات والزيوت، مما أعطى مؤشراً إيجابياً للمستهلكين، في حين شهدت سلع أخرى زيادات طفيفة متأثرة بحركة العرض والطلب.



البقوليات والبيض

ووفقاً لآخر تحديث لأسعار السلع اليوم فقد سجلت الأسواق اليوم تراجعاً ملموساً في أسعار البقوليات والبيض، حيث انخفض سعر كيلو الفول المعبأ (المجروش) بمقدار 2.10 جنيه، ليستقر عند 64.22 جنيه،

كما هبط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ بقيمة 1.96 جنيه ليصل إلى 66.39 جنيه،

وسجل صنف آخر من العدس المعبأ (صحيح) تراجعاً قوياً بلغ 4.43 جنيه ليغلق عند 63.31 جنيه.

وفي قطاع المكرونة، سجلت العبوة وزن 400 جرام تراجعاً كبيراً قدره 5.20 جنيه لتصل إلى 23.37 جنيه.



وبالنسبة لأسعار البيض اليوم، فقد شهدت كرتونة البيض تراجعاً بقيمة 3.38 جنيه لتسجل 120.25 جنيه،

كما تراجعت كرتونة البيض البلدي بقيمة 1.07 جنيه لتصل إلى 128.60 جنيه.

وعلى مستوى الأفراد، تراجع سعر البيضة الواحدة (أبيض وأحمر) بمقدار يتراوح بين 0.07 و0.16 جنيه، لتسجل البيضة البيضاء 4.44 جنيه والحمراء 4.70 جنيه.

وفي قطاع الزيوت، سجل زيت الذرة تراجعاً بمقدار 1.21 جنيه ليصل لتر الزيت إلى 115.88 جنيه.



زيادات في الأرز والسكر



وعلى الجانب الآخر، شهدت بعض السلع ارتفاعات طفيفة، حيث زاد سعر كيلو الأرز المعبأ بمقدار 0.68 جنيه ليصل إلى 35.48 جنيه،

كما ارتفع سعر كيلو السكر المعبأ بقيمة 0.36 جنيه ليسجل 36.78 جنيه.

وفيما يخص البقوليات، زاد الفول المعبأ (الحصى) بقيمة 0.73 جنيه ليصل إلى 63.75 جنيه،

كما سجل كيلو الدقيق المعبأ زيادة طفيفة قدرها 0.22 جنيه ليصل إلى 27.86 جنيه.



وفي قطاع الزيوت، سجل زيت عباد الشمس زيادة قدرها 1.66 جنيه ليصل سعر اللتر إلى 101.78 جنيه،

بينما ارتفعت المكرونة المعبأة (كيلو) بمقدار 0.73 جنيه لتصل إلى 29.30 جنيه،

والمكرونة السائبة بزيادة 0.22 جنيه لتسجل 26.87 جنيه.



زيادة طفيفة في أسعار الشاي



واستقرت أسعار الشاي على ارتفاع طفيف، حيث زاد سعر الكيلو بمقدار 0.24 جنيه ليصل إلى 250.17 جنيه،

بينما سجلت عبوة "شاي العروسة" 40 جرام زيادة قدرها 0.03 جنيه لتصل إلى 11.07 جنيه،

وزادت عبوة "شاي ليبتون" 40 جرام بمقدار 0.02 جنيه لتسجل 12.85 جنيه.

بينما ظل سعر البيضة البلدي الواحدة ثابتاً عند 5.16 جنيه دون تغيير يذكر.