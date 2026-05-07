تراجع كبير في أسعار السكر والبيض اليوم .. أكثر من 8 سلع تراجعت في الأسواق تعرف عليها!

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية تراجعات ملحوظة في الأسواق اليوم الخميس 7 مايو 2026، وعلى رأسها السكر والبيض والعدس والمكرونة السائبة، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار بعض الأصناف الأخرى أبرزها الفول المجروش وزيت الذرة والمكرونة المعبأة. وسجلت أكثر من 8 سلع أساسية انخفاضات متفاوتة، وسط متابعة المواطنين لتحركات أسعار السلع اليومية الأكثر استخدامًا داخل المنازل المصرية.

تراجع أسعار السكر اليوم

وسجل السكر المعبأ واحدا من أبرز التراجعات اليوم، بعدما انخفض بمقدار 2.53 جنيه ليسجل 31.81 جنيه للكيلو، فيما تراجع الدقيق المعبأ بقيمة 1.23 جنيه ليسجل 23.79 جنيه للكيلو.

كما انخفض سعر الأرز المعبأ بمقدار 0.37 جنيه ليسجل 34.74 جنيه للكيلو،

وتراجع العدس المعبأ الصحيح بقيمة 2.74 جنيه ليسجل 65.96 جنيه، بينما سجل في تحديث آخر 61.36 جنيه بعد انخفاض قدره 7.34 جنيه.

وشهدت المكرونة السائبة تراجعا بقيمة 2.16 جنيه لتسجل 23.47 جنيه للكيلو، فيما انخفضت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بمقدار 4.01 جنيه لتسجل 23.77 جنيه.

وتراجع أيضا سعر العدس الأصفر المعبأ بقيمة 4.44 جنيه ليسجل 64.75 جنيه للكيلو،

بينما هبط سعر شاى ليبتون 40 جم بقيمة 0.05 جنيه ليسجل 12.44 جنيه للعبوة.

تراجع أسعار البيض

وفي قطاع البيض، سجلت الأسعار تراجعات واضحة، حيث انخفض سعر كرتونة البيض إلى 117.52 جنيه بعد تراجع قدره 4.96 جنيه، كما تراجع سعر البيضة البيضاء بمقدار 0.07 جنيه لتسجل 4.47 جنيه، وانخفضت البيضة الحمراء بقيمة 0.16 جنيه لتسجل 4.59 جنيه.

وتراجعت أيضا أسعار البيض البلدي، حيث سجلت الكرتونة 129.89 جنيه بعد انخفاض 6.49 جنيه، فيما ارتفع سعر البيضة البلدي الواحدة بمقدار 0.16 جنيه ليسجل 5.28 جنيه.

ارتفاع أسعار السلع

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية اليوم، حيث صعد سعر الفول المعبأ بقيمة 3 جنيهات ليسجل 63.76 جنيه للكيلو.

كما ارتفع سعر المكرونة المعبأة بقيمة 0.42 جنيه ليسجل 28.20 جنيه للكيلو،

وصعد سعر زيت عباد الشمس ليسجل 97.69 جنيه للتر بعد زيادة 0.14 جنيه، بينما سجل في تحديث آخر 97.79 جنيه بعد ارتفاع 0.24 جنيه.

وسجل سعر الشاي ارتفاعا طفيفا بقيمة 0.39 جنيه ليصل إلى 230.60 جنيه للكيلو، كما ارتفع سعر شاى العروسة 40 جم بقيمة 0.13 جنيه ليسجل 10.62 جنيه للعبوة.

وجاءت أكبر الزيادات من نصيب الفول المعبأ المجروش، بعدما قفز بمقدار 13.80 جنيه ليسجل 73.65 جنيه للكيلو، فيما ارتفع زيت الذرة بقيمة 1.20 جنيه ليسجل 117.52 جنيه للتر.