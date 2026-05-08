في أسبوع حافل بالتحركات.. التموين تتابع السلع والدعم وتطلق قرارات إعادة الهيكلة

شهد الأسبوع، نشاطا مكثفًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور شريف فاروق، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسواق، واستعدادات الوزارة في ظل التوترات الاقليمية، إضافة الى تنفيذ خطط إعادة هيكلة الوزارة.

اجتماع المجموعة الاقتصادية

بحضور الدكتور شريف فاروق ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تم استعراض ومناقشة عددٍ من الملفات والموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة، بحضور عدد من السادة الوزراء والمسئولين.

وخلال الاجتماع اكد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار العمل بالسياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي وفى مقدمتها برنامج الطروحات الحكومية، إضافة الى استعراض مستجدات مسار تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والمنهجية الجديدة لبرنامج الطروحات.

اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة جهود حوكمة منظومات الدعم والحماية الاجتماعية

بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة شارك الدكتور شريف فاروق في اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود حوكمة منظومات الدعم والحماية الاجتماعية، بحضور الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من المسئولين.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على اهتمام الدولة بملف منظومات الدعم لمختلف الفئات المستهدفة، وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، بأهمية العمل المستمر والدفع نحو رفع كفاءة مستوى منظومات الدعم الموجهة للمواطنين، من خلال بناء قواعد بيانات محدثة، تضمن وصول الدعم للفئات المستحقة والمستهدفة بشكل أكثر دقة وشفافية.

الاجتماع الثاني للجنة العليا للمشروع القومي «كاري أون».

في إطار توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الثاني للجنة العليا للمشروع القومي «Carry On (كاري أون)»، لمتابعة مستجدات التنفيذ والوقوف على ما تم إنجازه منذ الاجتماع الأول، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات التنظيمية والتنفيذية المرتبطة بإطلاق المشروع.



وأكد الدكتور شريف فاروق أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة توزيع السلع، ويعكس توجه الدولة نحو إنشاء نموذج تجاري حديث وموحد، قائم على معايير تشغيلية واضحة وهوية بصرية متكاملة، تضمن تقديم خدمة متميزة ومنضبطة في مختلف المنافذ، كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية، واستمرار المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، مع إعداد تقارير تنفيذية دقيقة تدعم متخذي القرار، وتضمن سرعة التعامل مع أية تحديات قد تطرأ خلال مراحل التنفيذ.

قرارات إعادة هيكلة ديوان عام الوزارة والجهات التابعة

استكمالاً لحركة التنقلات والتعيينات الموسعة لقيادات الوزارة ومديريات التموين بالمحافظات، والتي شملت عددًا من الوظائف القيادية في إطار خطة الدولة للتطوير المؤسسي، أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حزمة جديدة من القرارات التنظيمية الخاصة بإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة والجهات التابعة، وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الأداء.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه القرارات تأتي امتدادًا لحركة التغييرات الأخيرة التي شملت المديريات والديوان العام، وتعكس توجهًا واضحًا نحو بناء هيكل إداري أكثر كفاءة ومرونة، قادر على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية، وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة بشكل تدريجي ومدروس، بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة على تنفيذ السياسات التموينية بكفاءة وفاعلية.

الاجتماع الأسبوعي للحكومة

بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على توجيهات فخامة الرئيس بضرورة تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمُدد كافية في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات، كما وجه رئيس الوزراء بضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومي.

لقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية، التقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل السياسي والتنسيق المستمر بين الوزارة وممثلي الشعب.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء أهمية الدور الذي يقوم به السادة النواب في نقل احتياجات ومطالب المواطنين بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة التعامل مع الطلبات والمقترحات المقدمة من خلالهم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والأنشطة المرتبطة بمنظومة التموين والتجارة الداخلية.

سوق اليوم الواحد بالنوبارية الجديدة

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الجهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز إتاحة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، شاركت الشركة القابضة للصناعات الغذائية في سوق اليوم الواحد "ضد الغلاء" بمدينة النوبارية الجديدة، والذي شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا منذ انطلاقه صباح اليوم، بما يعكس ثقة المواطنين في جودة وتنوع المعروضات.

وضم المعرض نحو 40 عارضًا يقدمون مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية، إلى جانب مشاركة فاعلة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال 7 شركات تابعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنوع المعروض وضمان جودة المنتجات.

اطلاق القافلة ١٧ من المساعدات الإغاثية

في إطار توجيهات القيادة السياسية، واستمرارًا للدور المصري التاريخي والإنساني في دعم الأشقاء الفلسطينيين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، عن إطلاق القافلة رقم (17) من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية.

وتأتي القافلة السابعة عشرة امتدادًا لسلسلة من الجهود المتواصلة التي تنفذها اللجنة منذ اندلاع الأزمة، حيث تم تسيير 16 قافلة سابقة عبر 5 طائرات و277 شاحنة، محمّلة بكميات كبيرة من مستلزمات الإيواء والاحتياجات المعيشية الأساسية لدعم الأسر المتضررة داخل القطاع.



ضبط وإعدام 3 أطنان من الدواجن النافقة بالجيزة

في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، شُنت حملة رقابية موسعة بمحافظة الجيزة، بمشاركة مجلس مدينة منشأة القناطر، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 3 أطنان من الدواجن النافقة داخل منشأة تُستخدم في تجميعها وتنظيفها وتجهيزها بالمخالفة للقانون والاشتراطات الصحية، في مخالفة جسيمة تمثل خطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة الغذاء.