تموين الوادي الجديد: تجاوزنا 300 ألف طن قمح حتى الآن

أكدت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، في تصريحات صحفيه استمرار أعمال توريد الأقماح المحلية لموسم 2026 بجميع مواقع التخزين والصوامع المعتمدة على مستوى المحافظة، وسط انتظام عمليات الاستلام والمتابعة اليومية للكميات الموردة.

وأوضحت وكيل وزارة التموين أن إجمالي كميات القمح التي جرى توريدها داخل وخارج المحافظة بلغ 303 آلاف و378 طنًا منذ بداية الموسم، في إطار خطة الدولة لدعم المزارعين وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.

وأشارت إلى أن إجمالي الكميات الموردة داخل المحافظة سجلت 83 ألفًا و262 طنًا، توزعت على عدد من مواقع التخزين، حيث استقبلت صوامع الخارجة 38 ألفًا و441 طنًا، بينما استقبلت صوامع شرق العوينات 42 ألفًا و609 أطنان، إلى جانب توريد 670 طنًا لبنك التسليف و1540 طنًا للتقاوي.

كما أشارت وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إلى أن كميات القمح المحلي المشحونة خارج المحافظة بلغت 220 ألفًا و115 طنًا، بما يعكس انتظام منظومة التوريد وسرعة نقل الأقماح إلى جهات التخزين.

وأكد وكيل تموين الوادي الجديد، أن عمليات التوريد تتم وفق ضوابط دقيقة وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات المختصة، مع تنفيذ أعمال الفحص والفرز والتحليل المعملي لكافة الكميات، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأشارت إلى تكثيف أعمال الرقابة على مواقع الاستلام ونقاط التجميع، لمتابعة انتظام عمليات الوزن ودقة التسجيل، إلى جانب متابعة حركة نقل القمح أولًا بأول، ومنع أي تلاعب، مع تيسير الإجراءات أمام الموردين وسرعة صرف مستحقاتهم.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لمنظومة التوريد، والعمل على تحقيق أعلى معدلات استلام خلال الموسم الحالي، دعمًا للمخزون الاستراتيجي من القمح وتحقيقًا لأهداف الأمن الغذائي.