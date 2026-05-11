اقتصاد

استمرار تراجع أسعار المكرونة والأرز والفول.. وتحركات جديدة في سعر البيض.. أسعار السلع اليوم في الأسواق

رانيا أيمن

شهدت الأسواق المحلية اليوم الاثنين 11 مايو 2026 حالة من في أسعار السلع الغذائية الأساسية التي تهم المواطن في حياته اليومية، وشمل التراجع أغلب المجموعات السلعية من بقوليات، وزيوت، ومكرونة، وحتى أصناف الشاي، بينما سجلت سلع محدودة للغاية ارتفاعات طفيفة، وفي مقدمتها كرتونة البيض والتي ارتفعت اليوم بأكثر من 5 جنيهات. 


قائمة السلع التي سجلت تراجعاً في أسعارها اليوم
 

تصدر العدس المعبأ (صحيح) قائمة التراجعات الكبرى، حيث سجل سعر الكيلو اليوم 58.98 جنيه بعد أن تراجع بمقدار 10.70 جنيه، 

فيما سجل صنف آخر من العدس المعبأ (صحيح) سعر 66.95 جنيه بتراجع قدره 2.73 جنيه، 

وهبط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ ليصل إلى 67.93 جنيه بعد تراجع بمقدار 1.13 جنيه.
 

وفي قطاع الزيوت، تراجع سعر لتر زيت عباد الشمس بمقدار 4.62 جنيه ليصل إلى 94.31 جنيه، 

كما سجل صنف آخر من زيت عباد الشمس 95.58 جنيه بعد أن تراجع بمقدار 3.35 جنيه، 

بينما سجل لتر زيت الذرة 113.90 جنيه متراجعاً بمقدار 3.84 جنيه.
 

أما عن قطاع البقوليات والدقيق، فقد تراجع سعر كيلو الفول المعبأ بمقدار 2.62 جنيه ليصل إلى 60.27 جنيه، 

كما سجل الفول المعبأ (المجروش) 59.64 جنيه بعد تراجع قدره 2.63 جنيه، 

وسجل سعر كيلو الدقيق المعبأ 25.35 جنيه بتراجع طفيف قدره 0.05 جنيه. 

كما استمر التراجع في أسعار الأرز المعبأ الذي سجل 34.77 جنيه للكيلو بتراجع قدره 0.25 جنيه،

بينما وصل سعر كيلو السكر المعبأ إلى 34.20 جنيه بعد تراجع بمقدار 0.37 جنيه.
 

وبالنسبة للمكرونة، تراجع سعر عبوة المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بمقدار 6.32 جنيه لتسجل 22.07 جنيه، 

فيما سجل سعر الكيلو المعبأ 27.80 جنيه بتراجع قدره 0.59 جنيه، وسجلت المكرونة السائبة 25.65 جنيه للكيلو بعد أن تراجعت بمقدار 0.38 جنيه.
 

وفي سوق الشاي، سجل سعر الكيلو 229.86 جنيه بعد تراجع كبير بمقدار 9.26 جنيه، بينما سجلت عبوة شاي ليبتون (40 جرام) 12.75 جنيه بتراجع قدره 0.14 جنيه.
 

وشملت التراجعات أيضاً قطاع الدواجن ومنتجاتها، حيث سجلت كرتونة البيض البلدي (30 بيضة) 133.79 جنيه بعد تراجع قدره 0.12 جنيه، 

وسجلت البيضة البلدي الواحدة 5.16 جنيه بتراجع 0.25 جنيه، بينما سجلت البيضة الحمراء 4.85 جنيه بتراجع 0.10 جنيه، والبيضة البيضاء 4.65 جنيه بتراجع قدره 0.07 جنيه.
 

قائمة السلع التي سجلت زيادة في أسعارها اليوم
 

وعلى الجانب الآخر، سجلت سلع محدودة زيادة في مستوياتها السعرية، حيث ارتفع سعر كرتونة البيض بشكل عام ليصل متوسطها إلى 125.21 جنيه بزيادة قدرها 5.76 جنيه. 

كما سجلت عبوة شاي العروسة (40 جرام) زيادة طفيفة للغاية بمقدار 0.03 جنيه لتصل إلى 10.91 جنيه.

