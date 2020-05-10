هجوم شرس على إعلامي شهير بسبب آية قرآنية

موجة من الغضب العارم تعرض لها الإعلامى الكويتى شعيب راشد، وذلك بعد استعانته بآية قرآنية واعتبره متابعوه نوعا من الاستهزاء بالقرآن والدين.





ورد شعيب على كل الاتهامات التى تعرض لها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلا: توني أدري ما يصير تكتب آية فيها اسم نبي نفس اسمك ويعتبر استهزاء بالدين".





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