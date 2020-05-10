هجوم شرس على إعلامي شهير بسبب آية قرآنية

موجة من الغضب العارم تعرض لها الإعلامى الكويتى شعيب راشد، وذلك بعد استعانته بآية قرآنية واعتبره متابعوه نوعا من الاستهزاء بالقرآن والدين.
ورد شعيب على كل الاتهامات التى تعرض لها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلا: توني أدري ما يصير تكتب آية فيها اسم نبي نفس اسمك ويعتبر استهزاء بالدين".
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وأضاف شعيب قائلا: "سامحوني ما ادري انه حرام".
وكان شعيب نشر آية قرآنية من سورة "الأعراف" تقول "الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ"، وهي آية قرآنية تشير إلى النبي شعيب عليه السلام.
واعتبر متابعيه أنه يشبه نفسه بالنبي شعيب ويستهزء بالقرآن الكريم.