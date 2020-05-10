AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هجوم شرس على إعلامي شهير بسبب آية قرآنية

الأحد 10/مايو/2020 - 02:00 م
شعيب راشد
شعيب راشد
Advertisements
أحمد إبراهيم
موجة من الغضب العارم تعرض لها الإعلامى الكويتى شعيب راشد، وذلك بعد استعانته بآية قرآنية واعتبره متابعوه نوعا من الاستهزاء بالقرآن والدين. 

ورد شعيب على كل الاتهامات التى تعرض لها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلا: توني أدري ما يصير تكتب آية فيها اسم نبي نفس اسمك ويعتبر استهزاء بالدين". 

اقرأ أيضا 

وأضاف شعيب قائلا: "سامحوني ما ادري انه حرام".   

وكان شعيب نشر آية قرآنية من سورة "الأعراف" تقول "الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ"، وهي آية قرآنية تشير إلى النبي شعيب عليه السلام. 

واعتبر متابعيه أنه يشبه نفسه بالنبي شعيب ويستهزء بالقرآن الكريم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيلم ليل خارجي لـ كريم قاسم يعرض الآن على NETFLIX

نسرين أمين برفقة ريهام حجاج من كواليس لما كنا صغيرين .. شاهد

شاهد..كريم قاسم من كواليس مسلسل لما كنا صغيرين

مسلسل لما كنّا صغيرين.. كريم قاسم حلقة الوصل بين الأصدقاء

بالفيديو.. كريم قاسم يهاجم ريهام حجاج ويدافع عن تاجر المخدرات

تعرف على موعد عرض فيلم سواح على نتفيلكس

ترشيحاتنا

خطف وقتل تحت التعذيب.. الجيش الليبي يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة رئيس مخابرات الوفاق

هل يتراجع فيسبوك عن اختيار توكل كرمان ضمن أعضاء تنقية المحتوى؟.. فيديوجراف

الحكومة: انخفاض معدل الوفاة في مصر رغم انتشار فيروس كورونا

علي جمعة: المسلمون افتقدوا الأدب والأخلاق.. وصارت العبادة عادة

مصر للطيران تسير رحلتين إلى لندن والكويت لإعادة المصريين العالقين

في عيد ميلاد أحمد سلامة "أبو البنات".. تعرف على عدد زيجاته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشوفتش ولادي من شهرين.. قصة طبيب حرمه فيروس كورونا من رؤية أسرته 60 يوما.. صور

بعد تعافيه من كورونا .. أول ظهور لـ إدريس ألبا في لندن

بإطلالة كلاسيكية.. ديانا حداد فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام