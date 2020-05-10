مسلسل النهاية الحلقة 16.. يوسف الشريف يصنع جيشا من الإنسان الآلى





بينما زين الحقيقى " يوسف الشريف " يحاول كسب الوقت من أجل الوصول إلى حلول سريعة والهروب من الواحة، خاصة بعد معرفته بحقيقة هذا المكان الذى لا يقل فسادا عن حياته السابقة، خاصة بعد قتل أرسلان "أحمد مجدى" والذى قد يتم اتهامه به.





ويحاول الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" أن يصارح رضوى زوجة زين "ناهد السباعى" بحقيقة الأمر، وأن من تقابله ليس زوجها وإنما هو الروبوت زين وزوجها لا يعلم أحد عنه شيئا.





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أما الضابط مؤنس "أحمد وفيق"، فيحاول الوصول إلى الريس عزيز ليعرف منه حقيقة الأمر وكيف تم تصنيع هذا الروبوت وكيف يمكن إيقاف الكارثة.





يذكر أن مسلسل " النهاية " يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وناهد السباعى وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق ومحمد لطفى، وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى.