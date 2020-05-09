النهاية .. انفصال يوسف الشريف عن زوجته





بينما تستطيع رضوى "ناهد السباعى" الوصول الى مكان الروبوت زين و صباح "سهر الصايغ" وتواجههما بالخيانة وتحاول ان تعيد زين اليها معتقده انه زين الحقيقى ولكن تقرر أن يطلقها وهو ما تحقق بالفعل حيث القى الروبوت زين يمين الطلاق عليها.





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واما زين الحقيقى " يوسف الشريف " يحاول الوصول الى الحقيقة الكاملة لمنطقة الواحة ويخشى ان يتهم فى قضية قتل رسلان "أحمد مجدى" والذى كان يرغب فى أن يكشف له حقيقة الواحة.





ويحاول مؤنس "احمد وفيق" رئيس قوات الامن ان يصل الى الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" ولكن يكشف حقيقة اخرى وهو وجود مكان يسمى الواحة وذلك من خلال المهندس فارس "محمد كيلانى" والذى كان يعمل هناك الا انه بعد معرفته بحقيقة الواحة تقرر نفيه وعودته مرة اخرى الى القدس.





يذكر أن مسلسل "النهاية" يقوم ببطولته يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعى واحمد وفيق ومحمد لطفى وتاليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى.