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فن

الحلقة 15 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تخرج من السجن لحماية أسرتها

السبت 09/مايو/2020 - 08:40 ص
غادة عبد الرازق و
غادة عبد الرازق و محمود عبدالمغنى
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محمد صبحي
كشفت مشاهد الحلقة الخامسة عشر من مسلسل سلطانة المعز عن خطة غادة عبد الرازق "سلطانة" في الخروج السريع من السجن للمحافظة على أسرتها من شرور زوجها محمود عبد المغني "نعيم" الذي قتل شقيقها الفنان أحمد ماجد محامي الغلابة "سلام" الذي كان على وشك كشف جرائمه وجرائم شقيقه الفنان محمد شاهين وشقيقتهما الفنانة طاهرة "سيدرا" وتجارتهم في الأعضاء البشرية وسرقة الآثار.

وكانت خطة "سلطانة" التي وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الخطة المؤلمة" حيث قامت بتغيير أقولها أمام النيابة واعترافها -على غير الحقيقة- بأن التمثال المسروق الذي وجدوه في خزانة منزلها يخص شقيقها المقتول "سلام" محامي الغلابة، وذلك بمساعدة محمود البزاوي "حمدي" الذي يثق في براءتها ويحبها بجنون، كي يقنع والدتها الفنانة تهاني راشد "فاطمة" بتغيير أقولها وأن تعترف على ابنها المقتول -حسن السمعة- بأن الغرفة التي وجدوا بها التمثال المسروق تخصه، وهو ما تعاطف معه المشاهدون خاصة في بعض الجمل، منها رد البزاوي على خطة سلطانة بتوجيه الاتهام لشقيقها الذي شاركت في صنع شهرته وسمعته الطيبة منها: "بس دي سمعة سلام اللي بنتيها بأيدك.. ودي حاجه تقيله أوي".. لترد سلطانة قائلة: "واتقل من الهرم على قلبي"، وهو ما يجسد صعوبة تخلي "سلطانة" عن الجانب الخير في حياتها المتجسد في السمعة الطيبة لشقيقها من أجل الخروج والانتقام.

كما قالت الفنانة الكبيرة تهاني راشد "فاطمة" والدة "سلطانة" و"سلام" جملة مؤثرة بأداء رائع: "يعني خروجها من ظلمها .. يبقي بظلم أخوها الميت".. بالإضافة إلى مشهد الفنانة مي الغيطي "ورد" زوجة "سلام" التي وافقت على خطة "سلطانة " وأقنعت حماتها "فاطمة" رغم تألمها على زوجها المقتول غدرا.

على جانب آخر حددت بعض مشاهد نفس الحلقة انقلاب بعض أصدقاء "سلطانة" والمقربين منها في حارة المعز، وذلك عقب إغراء نعيم لهم بالمال والجنس أحيانا، منهم الفنانة "دينا" الصديقة المقربة لسلطانة التي طمعت بأن تحل محلها في مطعم الكبدة بعد أن استولى عليه نعيم من "سلطانة" ووعد "دينا" بأن تكون شريكة له بالمطعم، بالإضافة إلى جملة الفنانة طاهرة "سيدرا" لشقيقها "نعيم" بأنها على استعداد أن تتزوج "خزاعة" محمد لطفي الذي يمثل جانب القوة والبلطجي الذي تاب على يد "سلطانة" ولا يجد من تقبل بالزواج منه، وذلك من إجل تنفيذ مخططهم للسيطرة على حارة المعز والمحيطين بـ "سلطانة".

"سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، طاهرة، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي، ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتكليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.

ويعرض مسلسل سلطانة المعز على قناة النهار الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يعرض على قناة art حكايات الساعة 8 مساءً.
الحلقة 15 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تخرج من السجن لحماية أسرتها
الحلقة 15 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تخرج من السجن لحماية أسرتها
الحلقة 15 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تخرج من السجن لحماية أسرتها
الحلقة 15 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تخرج من السجن لحماية أسرتها
الحلقة 15 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تخرج من السجن لحماية أسرتها
الحلقة 15 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تخرج من السجن لحماية أسرتها
الحلقة 15 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تخرج من السجن لحماية أسرتها
الحلقة 15 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تخرج من السجن لحماية أسرتها
الحلقة 15 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تخرج من السجن لحماية أسرتها
الحلقة 15 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تخرج من السجن لحماية أسرتها
الحلقة 15 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تخرج من السجن لحماية أسرتها
الحلقة 15 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تخرج من السجن لحماية أسرتها
الحلقة 15 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تخرج من السجن لحماية أسرتها
الحلقة 15 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تخرج من السجن لحماية أسرتها
الحلقة 15 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تخرج من السجن لحماية أسرتها
الحلقة 15 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تخرج من السجن لحماية أسرتها
الحلقة 15 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تخرج من السجن لحماية أسرتها
الحلقة 15 من سلطانة المعز.. غادة عبد الرازق تخرج من السجن لحماية أسرتها
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