مسلسل النهاية الحلقة 14.. يوسف الشريف يهاجم قوات الأمن

شهد مسلسل النهاية الحلقة 14 تطور جديد في الأحداث ويفاجئ زين "يوسف الشريف" بصديقه عماد الذى كان سببا في وجوده بالواحة الذى يكشف له حقيقة الواحة وأنها مكان للملذات وللقادرين فقط يعيشون بها وأن ما يفعله هو نوع من الحماية لأهلها.





بينما يحاول الضابط مونس "أحمد وفيق" معرفة تفاصيل وتاريخ صناعة الروبوت وسر انتهاءهم من العالم وفيما يفكر إذا كان موجود وكيف يبدأ في تدمير العالم.





أما الروبوت زين يهاجم مصنع انرجي كو والذى تم تحويل له السجناء للخدمة بداخله ويحاول الوصول الي الحرامي مراد المحروقي "محمد لطفى" عن طريق أحد الأشخاص الذين يعملون معه.





وبمجرد وصول الروبوت زين إلى مراد المحروقي يقرر الاتفاق معه على توفير كمية كبيرة من مصادر الطاقة.



