رجالة البيت.. تيمون وبومبا يقعان ضحية عصابة غسيل أموال

شهدت الحلقة 15 من مسلسل "رجالة البيت" ظهور مالك الجمعية الخيرية التى سرق تيمون وبومبا الملابس منها، ويدعى كابتن جابر.



وأخبرهم جابر بأن الجمعية الخاصة به ليست خيرية، وإنما ستارة لعمله فى غسيل الأموال، وأنه يبحث عن شيك فى جاكيت بدلة سوداء سرقها تيمون وبومبا ويأخذ عائلته رهائن حتى يعيدا تيمون وبومبا الشيك.