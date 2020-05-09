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فن

رجالة البيت.. تيمون وبومبا يقعان ضحية عصابة غسيل أموال

السبت 09/مايو/2020 - 07:41 ص
رجالة البيت
رجالة البيت
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نبيل العدوى

شهدت الحلقة 15 من مسلسل "رجالة البيت" ظهور مالك الجمعية الخيرية التى سرق تيمون وبومبا الملابس منها، ويدعى كابتن جابر.

وأخبرهم جابر بأن الجمعية الخاصة به ليست خيرية، وإنما ستارة لعمله فى غسيل الأموال، وأنه يبحث عن شيك فى جاكيت بدلة سوداء سرقها تيمون وبومبا ويأخذ عائلته رهائن حتى يعيدا تيمون وبومبا الشيك.



وتدور أحداث مسلسل "رجالة البيت" فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية.

ويعتمد المسلسل على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف.

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