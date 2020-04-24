رجالة البيت مطلوب على جوجل .. وهذه توقيتات عرضه

تصدر مسلسل رجالة البيت للفنان احمد فهمي وأكرم حسني محرك بحث جوجل الشهير قبل ساعات من عرضه في موسم السباق الرمضاني 2020.





يعرض مسلسل رجالة البيت على قناة اون الساعة 7:45 مساءً وعلى اون دراما الساعة 9 مساءً، وعلى قناة سي بي 6 ونصف مساء، وعلى سي بي سي دراما الساعة 12 منتصف الليل.





وايضا يعرض على دي ام سي الساعة 13 منتصف الليل ودي ام سي دراما الساعة 8 مساء.





المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا، ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك فى إطار كوميدى.



