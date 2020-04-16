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فن

أكرم حسني يروج لمسلسله الجديد في رمضان 2020 "رجالة البيت"

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:54 م
رجالة البيت
رجالة البيت
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اسماء الحسينى
شارك الفنان أكرم حسني صورة جديدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكتب عليها معلقًا : "تقدروا تتابعوا مسلسل رجاله البيت في رمضان على قناة ontv ,CBC Egypt ,Dmc ..".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالاتي:

اكتر اتنين بستناهم في رمضان 

موفقين يا حبايبي

دمكم زى العسل هيكسر الدنيا زى اللى قبله بالنجاح 


وًمسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على اسمائهم وسيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

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