AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسلسل النهاية 15 يجتاح جوجل.. انفصال يوسف الشريف عن زوجته

السبت 09/مايو/2020 - 06:18 م
مسلسل النهاية
مسلسل النهاية
Advertisements
سعيد فراج
تصدر مسلسل النهايه 15 ، مؤشرات البحث على محرك البحث (جوجل)، بعد تصاعد الأحداث في حلقة أمس من العمل، الذي يلعب بطولته الفنان يوسف الشريف، ويعرض عبر قناة ON E الفضائية. 

إقرأ أيضًا: 

شهد مسلسل "النهاية" الحلقة 15 تطورا جديدا فى الأحداث حيث سيبدأ الروبوت زين فى صناعة مولدات طاقة جديدة وأسلحة لمواجهة قوات الامن الذين يحاولون إلقاء القبض عليه. 

بينما تستطيع رضوى "ناهد السباعى" الوصول الى مكان الروبوت زين و صباح "سهر الصايغ" وتواجههما بالخيانة وتحاول ان تعيد زين اليها معتقده انه زين الحقيقى ولكن تقرر أن يطلقها وهو ما تحقق بالفعل حيث القى الروبوت زين يمين الطلاق عليها. 

واما زين الحقيقى "يوسف الشريف" يحاول الوصول الى الحقيقة الكاملة لمنطقة الواحة ويخشى ان يتهم فى قضية قتل رسلان "أحمد مجدى" والذى كان يرغب فى أن يكشف له حقيقة الواحة. 

ويحاول مؤنس "احمد وفيق" رئيس قوات الامن ان يصل الى الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" ولكن يكشف حقيقة اخرى وهو وجود مكان يسمى الواحة وذلك من خلال المهندس فارس "محمد كيلانى" والذى كان يعمل هناك الا انه بعد معرفته بحقيقة الواحة تقرر نفيه وعودته مرة اخرى الى القدس. 

يذكر أن مسلسل "النهاية" يقوم ببطولته يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعى واحمد وفيق ومحمد لطفى وتاليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النهاية الحلقة 6.. خناقة بين ناهد السباعي وسهر الصايغ على يوسف الشريف

بعد اعتقال سهر الصايغ .. الجمهور يبحث عن مسلسل النهاية الحلقة 7

النهاية الحلقة 8 تجتاح جوجل مصر بعد شك يوسف الشريف

النهاية الحلقة 12.. يوسف الشريف يكتشف حقيقة الواحة

حقيقة الواحة.. هاشتاج #النهايه_يوسف_الشريف يتصدر تويتر

مسلسل النهاية الحلقة 13 .. يوسف الشريف يقرر تدمير العالم

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: مصر حجزت دفعة أولى من دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا

الصحة: هناك أمل في دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا.. ومصر ستتسلم أول دفعة منه.. فيديو

شاهد.. كيا بيكانتو kia picanto x line بتصميم خيالي

غادة عبد الرازق تتهم الناقد طارق الشناوي بالحصول على أموال للإشادة بالأعمال الفنية.. والأخير يرد بقوة

دعاء رمضاني قصير.. مستجاب قبل آذان المغرب

بعد اتهامها بالإساءة إليه...الأعلى للإعلام يبحث شكوى طارق الشناوي ضد غادة عبدالرازق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة بلا قلب .. العثور على رضيع عاريًا فى مقلب قمامة بالزقازيق .. صور

هيونداي تطرح شاحنة مستقبلية تنافس تويوتا هايلوكس وفورد رينجر .. صور

بـ عباءة ملونة.. روجينا تبهر جمهورها في إطلالة جديدة