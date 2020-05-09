مسلسل النهاية 15 يجتاح جوجل.. انفصال يوسف الشريف عن زوجته

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بينما تستطيع رضوى "ناهد السباعى" الوصول الى مكان الروبوت زين و صباح "سهر الصايغ" وتواجههما بالخيانة وتحاول ان تعيد زين اليها معتقده انه زين الحقيقى ولكن تقرر أن يطلقها وهو ما تحقق بالفعل حيث القى الروبوت زين يمين الطلاق عليها.

بينما تستطيع رضوى "ناهد السباعى" الوصول الى مكان الروبوت زين و صباح "سهر الصايغ" وتواجههما بالخيانة وتحاول ان تعيد زين اليها معتقده انه زين الحقيقى ولكن تقرر أن يطلقها وهو ما تحقق بالفعل حيث القى الروبوت زين يمين الطلاق عليها.

شهد مسلسل "النهاية" الحلقة 15 تطورا جديدا فى الأحداث حيث سيبدأ الروبوت زين فى صناعة مولدات طاقة جديدة وأسلحة لمواجهة قوات الامن الذين يحاولون إلقاء القبض عليه.

شهد مسلسل "النهاية" الحلقة 15 تطورا جديدا فى الأحداث حيث سيبدأ الروبوت زين فى صناعة مولدات طاقة جديدة وأسلحة لمواجهة قوات الامن الذين يحاولون إلقاء القبض عليه.

واما زين الحقيقى "يوسف الشريف" يحاول الوصول الى الحقيقة الكاملة لمنطقة الواحة ويخشى ان يتهم فى قضية قتل رسلان "أحمد مجدى" والذى كان يرغب فى أن يكشف له حقيقة الواحة.





ويحاول مؤنس "احمد وفيق" رئيس قوات الامن ان يصل الى الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" ولكن يكشف حقيقة اخرى وهو وجود مكان يسمى الواحة وذلك من خلال المهندس فارس "محمد كيلانى" والذى كان يعمل هناك الا انه بعد معرفته بحقيقة الواحة تقرر نفيه وعودته مرة اخرى الى القدس.



