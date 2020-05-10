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فن

إشادة بـ مشهد مؤثر لدينا الشربيني في الحلقة الـ 16 بـ مسلسل لعبة النسيان

الأحد 10/مايو/2020 - 12:08 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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شروق ابراهيم
حظيت دينا الشربيني بإشادة رواد موقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الـ 16 التي قدمت خلالها مشهدا مؤثرا عند محاولة أمجد "أحمد صفوت" أخذ ابنها يحيى بمساعدة والده يحيى الصرفي. 

وجاءت أبرز التعليقات: "دينا الشربيني ممثلة متمكنة وأفضل فنانات جيلها"، و"بكينا بسببك يا دينا". 


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ينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي. 

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان. 



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