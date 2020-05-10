AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تامر حبيب: استبدلنا زي الشمس 2 بـ لعبة النسيان لتحمسي لـ الفورمات

الأحد 10/مايو/2020 - 08:01 ص
تامر حبيب
تامر حبيب
Advertisements
محمد نحلة

كشف السيناريست تامر حبيب لـ صدى البلد، عن كواليس تحضره لمسلسل "لعبة النسيان" مع دينا الشربيني.


وقال تامر حبيب لـ"صدى البلد": "الفكرة بدأت من المنتج محمد مشيش، فهو من عرفني على هذا اللون وقدمت معه أكثر من عمل بهذا الشكل، وأنا معتاد دائما أن أضع الطبع المصري في العمل الذي أحوله من الفورمات، وفعلت هذا في أعمال كثيرة منهم جراند اوتيل وغيره".


وتابع: "عرض على أن أتواجد مع دينا الشربيني في مسلسل زي الشمس قبل أن يعرض على الكاتبة مريم نعوم، ولكن لم أستطع التواجد ومن وقتها وهناك اتفاق بيني وبين دينا الشربيني أن نقدم عملا سويا، ودار حوار بيني وبينها وكان متواجد المنتج والمطرب عمرو دياب، وكانوا يريدون تقديم زي الشمس٢، ولكن أنا رأيت فورمات لعبة النسيان وتحمست له اكثر وفعلناه.


أقرأ أيضا..(تامر حبيب في حوار لـ«صدى البلد»: دينا الشربيني ليست بطلة بالصدفة.. وهذا سر انسحاب هاني خليفة من لعبة النسيان


مسلسل لعبة النسيان  يعرض  حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما يذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.


وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.


وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موقع CNN يشيد بمسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني

ملك بدوي تعتذر عن الظهور في لعبة النسيان

الحلقة التاسعة من لعبة النسيان تتصدر تويتر

الحلقة التاسعة من لعبة النسيان تتصدر تريند تويتر

دينا الشربيني تواصل تصوير مشاهد لعبة النسيان

تعرف على رسالة إنجي المقدم لمشاهدي مسلسل لعبة النسيان

ترشيحاتنا

بسبب "هروب الزمالك من القمة" .. خالد الغندور: أليو بادجي لاعب على ما تفرج

أخبار الفن .. ضبط نجل بيومي فؤاد في كمين بسبب والده.. ومقدمة رامز مجنون رسمي تعود لمنزلها بطائرة خاصة

أخبار البرلمان| شروط فتح المقاهي والسينما وصالات الأفراح بعد العيد.. وموعد صرف العلاوات الخمس

وفاة الأميرة بديعة آخر أميرات الأسرة الملكية العراقية عن عمر يناهز الـ 100 عام

قصة شهيد.. محمد لطفي نجح في تفكيك 4 قنابل واستشهد في الخامسة

شوبير: فيفا تراجع عن بند الـ8 سنوات في اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فرق حماية مدنية تقضي 4 ساعات في مهمة إنقاذ خروف

صرخة طفل تهز الشارع البريطاني وتحول 3 ضباط للتحقيق.. فيديو

كلب يتبنى 60 قطة صغيرة.. صور