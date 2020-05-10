تامر حبيب: استبدلنا زي الشمس 2 بـ لعبة النسيان لتحمسي لـ الفورمات

كشف السيناريست تامر حبيب لـ صدى البلد، عن كواليس تحضره لمسلسل "لعبة النسيان" مع دينا الشربيني.

وقال تامر حبيب لـ"صدى البلد": "الفكرة بدأت من المنتج محمد مشيش، فهو من عرفني على هذا اللون وقدمت معه أكثر من عمل بهذا الشكل، وأنا معتاد دائما أن أضع الطبع المصري في العمل الذي أحوله من الفورمات، وفعلت هذا في أعمال كثيرة منهم جراند اوتيل وغيره".

وتابع: "عرض على أن أتواجد مع دينا الشربيني في مسلسل زي الشمس قبل أن يعرض على الكاتبة مريم نعوم، ولكن لم أستطع التواجد ومن وقتها وهناك اتفاق بيني وبين دينا الشربيني أن نقدم عملا سويا، ودار حوار بيني وبينها وكان متواجد المنتج والمطرب عمرو دياب، وكانوا يريدون تقديم زي الشمس٢، ولكن أنا رأيت فورمات لعبة النسيان وتحمست له اكثر وفعلناه.





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مسلسل لعبة النسيان يعرض حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما يذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.

وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.