شاهد.. زوجة يوسف الشريف في كواليس مسلسل النهاية

نشرت الإستايلست إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسل النهاية عبر حسابها على إنستجرام.

اقرا ايضا :

أروى في حوار لـ«صدى البلد»: هذه حقيقة معرفة الضيوف بمقلب رامز مجنون رسمي.. وعلقت شهرين في دبي بسبب فيروس كورونا

تامر حبيب في حوار لـ«صدى البلد»: دينا الشربيني ليست بطلة بالصدفة.. وهذا سر انسحاب هاني خليفة من لعبة النسيان

شاركت الفنانة إنجي علاء جمهورها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر "تغريدة شكرت فيها إحدى متابعيها .





وقالت أحد جماهيرها عن ملابس مسلسل النهاية :" طيب ممكن اخد الطقم ده اعيد بيه بس ...هأعيد في البيت وهحااافظ عليه صدقيني ...وهرجعه بعد العيد ..او ممكن مرجعهوش يعني مش متأكده ...في كل حلقه بتأكد ان حضرتك حاجه عظيمه جدااا وتصااميمك كلها عاالميه "

#شابوه_انجي_علاء

إقرأ أيضًا:

من شغلى.. انجي علاء تبهر متابعيها بملابس شخصيات مسلسل النهاية

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى.





ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى حيث تدور احداثه فى عالم افتراضى عام 2121