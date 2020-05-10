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فن

شاهد.. زوجة يوسف الشريف في كواليس مسلسل النهاية

الأحد 10/مايو/2020 - 02:44 ص
يوسف الشريف وزوجته
يوسف الشريف وزوجته
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محمد نحلة

نشرت الإستايلست إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف مجموعة صور من كواليس تصوير مسلسل النهاية عبر حسابها على إنستجرام.


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شاركت الفنانة إنجي علاء جمهورها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر "تغريدة شكرت فيها إحدى متابعيها . 



وقالت أحد جماهيرها عن ملابس مسلسل النهاية :" طيب ممكن اخد الطقم ده اعيد بيه بس ...هأعيد في البيت وهحااافظ عليه صدقيني ...وهرجعه بعد العيد ..او ممكن مرجعهوش يعني مش متأكده ...في كل حلقه بتأكد ان حضرتك حاجه عظيمه جدااا وتصااميمك كلها عاالميه "

#شابوه_انجي_علاء 


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مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى.



ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى حيث تدور احداثه فى عالم افتراضى عام 2121
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