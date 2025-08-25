قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ بنك إنجلترا: الشيخوخة وتراجع القوى العاملة يهددان الاقتصاد البريطاني
6 عبادات عظيمة الثواب بين الأذان وإقامة الصلاة.. يغفل عنها الناس
بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أسعار ومواصفات رينو داستر 2025 في السعودية | صور
لازاريني: غزة تعيش الجحيم.. والمجاعة تهدد مئات الآلاف
هل حلوى المولد النبوي تعتبر من الأصنام؟.. دار الإفتاء ترد
صفقة تبادل أسرى بين موسكو وكييف تعيد 146 عسكرياً روسياً بوساطة إماراتية
لماذا فقدنا لذة الصلاة؟.. 5 أسباب تساعدك على الخشوع ينبغي الأخذ بها
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 25-8-2025
خطوات تسجيل رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر هذا الرابط
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 6 قتلى و86 جريحاً
أخبار البلد

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

أسعار الدواجن
شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق، استقرارا كبيرا اليوم الإثنين نتيجة هبوط أسعار الأعلاف حوالى 2000 جنيهًا فى الطن ، كما أن توافر الأعلاف أمام المربيين سبب أساسي فى زيادة الانتاجية
 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين في مصر، بالمزارع والأسواق.
 

أسعار الدواجن اليوم
 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 62 جنيها بعدما وصل إلى سعرها 66 جنيها أى انخفضت حوالى 4 جنيهًا، وتصل  للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما استقرت  أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 62 جنيها للكيلو بعدما كانت تسجل 45 جنيها أى ارتفعت 17 جنيهًا،  وتصل للمستهلك بسعر 79 جنيها.

 

وانخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 100 جنيه بعدما كان سعرها 107 جنيهات  وتصل للمستهلك بسعر 120  جنيهًا.
 
بينما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة لتصل إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 
 


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70 إلى 85  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
 

أسعار البيض اليوم الإثنين

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 137 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيهات.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 135 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 140 جنيها.

  من جانبه ، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الثروة الحيوانية والداجنة لما لها من تأثير مباشر على أسعار اللحوم والبيض والدواجن في السوق المحلي .

وأوضح الوزير في تصريحات تليفزيونية، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن، مع وجود فائض يسمح بالتصدير، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن حاليًا أقل من تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن أسعار البيض تراجعت لتسجل نحو 130–135 جنيهًا للكرتونة، بعد أن كانت قد تجاوزت 180–200 جنيه.


وتابع قائلا: “حدث نزول درامي في أسعار البيض وموجود في أي مكان بـ 135 جنيه.. بما فيها الساحل الشمالي”، مؤكدًا أن تدخل الدولة بالاستيراد في أوقات سابقة كان هدفه ضبط الأسواق ومنع المغالاة". 

