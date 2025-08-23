قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة انقلابية على المخابرات الأمريكية من إدارة ترامب
أفضل أعمال شهر المولد النبوي.. 10 أمور تجعله بداية خير لحياتك القادمة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 23-8-2025
مجزرة الفجر بخان يونس.. 14 شهيدًا بينهم رضيع في قصف إسرائيلي غادر
الفراخ الحمراء انخفضت.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم
سوريا تعلن حذف صفرين من عملتها في محاولة لتحقيق الاستقرار النقدي
فى ذكراه.. قصة زواج عبد السلام النابلسي الغربية وإعلان إفلاسه
الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله
موسكو: 67 مواطناً روسياً وأقاربهم لا يزالون في قطاع غزة
رئيس هندسية ستاد النادي الأهلي يكشف مفاجأة بشأن المشروع في نوفمبر 2026
هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. سنة حسنة مستحبة بشرط
عمرو الدردير يهاجم منتقدي خوان الفينا :على أي أساس زيزو أفضل منه؟
أخبار البلد

الفراخ الحمراء انخفضت.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم

شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق، استقرارًا واضحا، حيث أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الثروة الحيوانية والداجنة لما لها من تأثير مباشر على أسعار اللحوم والبيض والدواجن في السوق المحلي .

من جانبه ، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن، مع وجود فائض يسمح بالتصدير.

أسعار الدواجن والبيض


وأوضح الوزير في تصريحات تليفزيونية، أن أسعار الدواجن حاليًا أقل من تكلفة الإنتاج، لافتًا إلى أن أسعار البيض تراجعت لتسجل نحو 130–135 جنيهًا للكرتونة، بعد أن كانت قد تجاوزت 180–200 جنيه.


وتابع قائلًا: “حدث نزول درامي في أسعار البيض وموجود في أي مكان بـ 135 جنيهًا.. بما فيها الساحل الشمالي”، مؤكدًا أن تدخل الدولة بالاستيراد في أوقات سابقة كان هدفه ضبط الأسواق ومنع المغالاة". 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في مصر، بالمزارع والأسواق.
 

أسعار الدواجن اليوم


وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 62 جنيهًا بعدما وصل إلى سعرها 66 جنيهًا أى انخفضت حوالى 4 جنيهات، وتصل  للمستهلك بسعر 80 جنيهًا، كما ارتفعت  أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 62 جنيهًا للكيلو بعدما كانت تسجل 45 جنيهًا أى ارتفعت 5 جنيهًا،  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيهًا. 
 

سعر الفراخ الحمراء 


وتراجع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 103 جنيهات بعد ما كان سعرها 102 جنيه  وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا. 
 

بينما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة لتصل إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70 إلى 85  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
 

.
أسعار البيض اليوم السبت


واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 137 جنيهًا بعد ما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيهات.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 135 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 140 جنيها.

