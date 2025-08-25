إلى ما يرمز حرف V في سيارات كاديلاك الخارقة؟

منذ إطلاق قسم الأداء الخاص بـ كاديلاك، كثرت النظريات حول سبب اختيار الحرف "V".

اعتقد البعض أنه يرمز إلى Velocity (السرعة)، وآخرون ربطوه بشكل المحركات V6 وV8، بينما أشارت بعض المصادر إلى أنه مستوحى من عناصر جمالية قديمة في شعارات كاديلاك بعد الحرب العالمية الثانية.

لكن الحقيقة جاءت على لسان بوب لوتز، الرئيس السابق لجنرال موتورز، الذي أوضح أن اختيار الحرف "V" جاء لأنه أنيق وفريد بصريًا، ولأنه لم يكن مستخدمًا من قبل المنافسين مثل مرسيدس (AMG) أو BMW (M).

وأضاف لوتز أن الناس يمكن أن ينسبوا له دلالات مثل "السرعة"، لكن الأساس كان الجمال والتميز.

ولادة السلسلة V: التحدي مع BMW ومرسيدس

في مطلع الألفية، أدركت كاديلاك أن صورتها ارتبطت بالجيل الأكبر سنًا، إذ بلغ متوسط عمر مشتري سياراتها 62 عامًا.

ومع بروز منافسة شرسة من BMW ومرسيدس، قررت العلامة الأمريكية الدخول إلى عالم الأداء العالي.

عام 2004، قدمت كاديلاك أول سيارة CTS-V بمحرك LS6 V8 بقوة 400 حصان وناقل يدوي من 6 سرعات، لتعلن رسميًا دخولها معركة الأداء ضد BMW M ومرسيدس AMG.

لم تكن السيارة ملفتة بتصميمها، لكن قوتها وأداؤها على حلبة نوربورجرينج جعلاها بداية ثورة جديدة.

توسع العائلة كاديلاك V

بعد CTS-V، أطلقت كاديلاك عدة طرازات ضمن السلسلة:

STS-V لمنافسة AMG.

XLR-V التي لم تنجح في وقتها، لكنها اليوم مطلوبة بشدة في سوق السيارات المستعملة.

CTS Vsport بمحرك V6 مزدوج التوربو بقوة 420 حصان.

ATS-V التي رفعت القوة إلى 464 حصان.

CT6-V عام 2019 بمحرك V8 جديد مزدوج التوربو، لكنه توقف بعد عامين فقط.

كما دخلت كاديلاك إسكاليد عالم الأداء عبر نسخة Escalade-V بمحرك سوبر تشارج V8 بقوة 682 حصان.

القوة تتضاعف: من LS6 إلى Blackwing

تطورت CTS-V عبر السنوات بمحركات أقوى:

LS6 وLS2 (2004-2007).

LSA سوبر تشارج بقوة 556 حصان (2009).

LT4 سوبر تشارج بقوة 640 حصان (2016).

ومع توقف CTS-V عام 2019، جاءت جيل جديد أكثر إثارة:

CT4-V Blackwing بمحرك V6 مزدوج التوربو بقوة 472 حصان.

CT5-V Blackwing بمحرك V8 سوبر تشارج بقوة 682 حصان.

وكلاهما يتوفر إما بناقل أوتوماتيكي من 10 سرعات أو يدوي من 6 سرعات لعشاق القيادة التقليدية.

نجحت كاديلاك خلال 21 عامًا في كسر الصورة النمطية بأنها "سيارة لكبار السن".

اليوم، يبلغ متوسط عمر مشتري طرازات Blackwing بين 54 و56 عامًا، أي أصغر بعشر سنوات تقريبًا من مشتري الطرازات التقليدية.

وبفضل سلسلة V، استعادت العلامة الأمريكية بريقها كمنافس حقيقي لعمالقة الأداء الألماني.