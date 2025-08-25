اليوم.. النطق بالحكم على توربيني البحيرة لاختطافه صغيرًا والتعدي عليه

تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولي، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الاثنين الموافق 25 أغسطس، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي عدلي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد ومحمد سعيد عبد الحميد، جلسة النطق بالحكم على المتهم محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، لاتهامه بالخطف بالتحايل صغير واحتجازه والتعدي عليه جنسيًا بمدينة كفر الدوار.



وكانت محكمة جنايات دمنهور، قررت خلال جلستها الماضية في 29 يونيو الماضي، إحالة أوراق المدعو محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر، لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة النطق بالحكم اليوم الاثنين، لاتهامه بالخطف بالتحايل صغير واحتجازه والتعدي عليه جنسيًا بمدينة كفر الدوار.

وكان المتهم اختطف بالتحايل للصغير، واحتجزه 9 ساعات متواصلة بعد إحضار كوب عصير للمجني عليه، ووضع فيه مواد مخدرة، ثم اعتدي على المجني عليه أثناء فقدانه الوعي نتيجة تأثير المخدر.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين هشام الشريف وتامر رضا و مصطفي سليمان، الخميس الماضي، على المتهم محمد صابر السيد وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر، بالإعدام شنقاً، وذلك على خلفية اتهامه بالخطف تحت التهديد، وابتزاز وسرقة وهتك عرض 3 أطفال بمدينة كفر الدوار.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهم محمد صابر السيد وشهرته محمد بعرور، 31 سن، صاحب كشك سجاير بقسم كفر الدوار، قام خلال شهري مارس وأبريل 2025، بخطف الطفل ز.م.م.ع والذي لم يبلغ 18 سنة، بالتحايل عليه، واستدرجه بالحيلة إلي منزله، بزعم مساعدته في قضاء أمر ما، مستغلاً صغر سنه، وبقصد إبعاده عن ذويه، واقترن بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفل المذكور، بالقوة والتهديد، بأن قدم له مشروبًا أفقده الوعي، وحصر عنه ملابسه.