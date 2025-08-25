قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازة المولد النبوي| هذه الفئات تستحق راحة أطول وأجرًا مضاعفا وفق القانون
إمام عاشور أولهم.. غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة الليلة
لمدة 21 ساعة.. انقطاع المياه بعدد من مناطق القليوبية
بث مباشر.. إنطلاق أعمال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي
زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية
رفع الرايات الحمراء على شاطئ رأس البر ومنع نزول البحر
مكتب نتنياهو : إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله
مكتب نتنياهو يضع شرطا لتقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في لبنان
3 درجات انخفاضا.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة بشأن الأرصاد الجوية.. فيديو
البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل
تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي
بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في الدول العربية والآسيوية والإفريقية بإعادة الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسام حبيب لـ صدى البلد: سأقاضي محامي شيرين لهذا السبب

الفنان حسام حبيب
الفنان حسام حبيب
أوركيد سامي

كشف الفنان حسام حبيب، أسرار وكواليس خلافة مع المستشار ياسر قنطوش محامي شريين عبد الوهاب سابقاً.

وقال حسام حبيب، في تصريحات خاصة ل"صدي البلد ": الخلاف بيني  و بين ياسر قنطوش مش جديد هو آذاني كثيرا وأنا سأقاضيه.

وأضاف حسام حبيب : "من أول بلاغ السيارة لما ادعى أن شيرين عامله لي توكيل علشان أروح أسجل السيارة باسمها فسجلتها باسمي مع أن شيرين حتى لما ادعى عليا مع لميس الحديدي، وبردو ماكنش حقيقي قالت أنا كتباها باسمي صوري علشان لما يوقف في الكمين يبقى شكله كويس أن العربية باسمي مش باسم شريرين وده السبب ان هو اللي اتهمني في موضوع التوكيل طب فين التوكيل ده ، وشيرين مكنش مديه له الصلاحيات للتدخل الكثير دا.

يذكر أن حسم الفنان حسام حبيب الجدل حول خبر عودته للفنانة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى بعد مرور عدة أشهر على انفصالهما.

وقال حسام حبيب، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: “كله ده كلام كذب مالوش أي أساس من الصحة، أنا وشيرين علاقتنا طيبة أصدقاء وعشرة عمر وكل حاجة تانية بتتقال أكاذيب من ناس مرضى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال : في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا”.

وأضاف حسام حبيب: “لا نية للعودة كأزواج إحنا فقط أصدقاء”.

حسام حبيب اخبار الفن نجوم الفن شريين عبد الوهاب صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

ترشيحاتنا

نجم نابض

نجم نابض ويد بشرية.. ماذا يحدث فى السماء؟

في ظل اختتام الشياطين الحمر استعدادهم.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة وتفاصيل الاستعدادات الأخيرة

10 أضرار يسببها عدم شرب كمية كافية من المياه.. تعرف عليها

10 أضرار يسببها عدم شرب كمية كافية من المياه.. تعرف عليها

بالصور

طريقة عمل عصير البنجر بالجزر

عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:

أفضل طريقة لإزالة الملصقات من السيارة دون إتلاف الطلاء

ملصقات السيارات
ملصقات السيارات
ملصقات السيارات

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

القردة لي لي
القردة لي لي
القردة لي لي

دراسة: استهلاك الوقود في المدن أسوأ من الطرق السريعة

استهلاك الوقود
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد