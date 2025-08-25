حسام حبيب لـ صدى البلد: سأقاضي محامي شيرين لهذا السبب

كشف الفنان حسام حبيب، أسرار وكواليس خلافة مع المستشار ياسر قنطوش محامي شريين عبد الوهاب سابقاً.

وقال حسام حبيب، في تصريحات خاصة ل"صدي البلد ": الخلاف بيني و بين ياسر قنطوش مش جديد هو آذاني كثيرا وأنا سأقاضيه.

وأضاف حسام حبيب : "من أول بلاغ السيارة لما ادعى أن شيرين عامله لي توكيل علشان أروح أسجل السيارة باسمها فسجلتها باسمي مع أن شيرين حتى لما ادعى عليا مع لميس الحديدي، وبردو ماكنش حقيقي قالت أنا كتباها باسمي صوري علشان لما يوقف في الكمين يبقى شكله كويس أن العربية باسمي مش باسم شريرين وده السبب ان هو اللي اتهمني في موضوع التوكيل طب فين التوكيل ده ، وشيرين مكنش مديه له الصلاحيات للتدخل الكثير دا.

يذكر أن حسم الفنان حسام حبيب الجدل حول خبر عودته للفنانة شيرين عبد الوهاب مرة أخرى بعد مرور عدة أشهر على انفصالهما.

وقال حسام حبيب، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: “كله ده كلام كذب مالوش أي أساس من الصحة، أنا وشيرين علاقتنا طيبة أصدقاء وعشرة عمر وكل حاجة تانية بتتقال أكاذيب من ناس مرضى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال : في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا”.

وأضاف حسام حبيب: “لا نية للعودة كأزواج إحنا فقط أصدقاء”.