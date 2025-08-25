قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وسط غيابها عن البيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تقتحم دبلوماسية الحرب برسالة لبوتين في ألاسكا
سعر الدولار اليوم 25-8-2025
5 أمور تنال بها محبة الله ورسوله.. لا تترد فى اغتنامها وفعلها
تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد
رئيس الدوما الروسي في بكين لتعزيز التعاون البرلماني وتوسيع الشراكة الاستراتيجية
حسام حبيب عن اتهامه بتجارة المخدرات: 4 سنين بيطلع عليا شائعات.. وشيرين هترجع
البنتاجون يقيّد استخدام أوكرانيا لصواريخ ATACMS لتفادي التصعيد مع روسيا
استبعاد 9 لاعبين.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟.. دار الإفتاء تجيب
سعر الذهب اليوم 25-8-2025
جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل سلطة تونة بالزبيب
تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد
تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد
يترقب الملايين موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وانتهاء التوقيت الصيفي ، خاصة محبي الشتاء  بعد الموجات الحارة التي شهدتها البلاد الأيام الماضية ، وانتهت أمس.

ويترقب الكثيرون آخر يوم للعمل بـ التوقيت الصيفي والذي سيوافق يوم خميس وفقا للقانون الذي بدأ الغمل به في عام 2023 ، على أن يبدأ التوقيت الشتوي حتى شهر أبريل 2026.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وتطبيقه رسميا ، يبحث عنه الكثير  حيث جرى تطبيق التوقيت الصيفي 2025، في إبريل الماضي وينتظر الكثير تأخير الساعة 60 دقيقة، حيث سيتم إرجاع الساعة على الهواتف وكافة الساعات 60 دقيقة.

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2025؟

يبحث البعض عن موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر ومتى يبدأ رسميا يهتم به الكثير ، حيث أن الموعد المحدد لم يتغير، والمقرر شهر أكتوبر وفقا للقانون.

التوقيت الصيفي في مصر  2025

العمل بالتوقيت الصيفي في مصر 2025 انطلق في يوم الجمعة الأخير من أبريل الماضي الذي وافق يوم 25 أبريل، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة، وبالتالي تغيرت بعض مواعيد الخدمات وفتح وغلق المحلات، بالإضافة إلى مواقيت الصلاة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 

 

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر

ينتظر الملايين من محبي الشتاء موعد التوقيت الشتوي في مصر، وموعد انتهاء التوقيت الصيفي وإرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عندما تدق الساعة 12 صباحا في يوم الجمعة (منتصف ليل الخميس) الذي أعلنت عنه الحكومة في القانون الخاص بالتوقيت الصيفي وهو القانون رقم 24 لسنة 2023.

متى ينتهي التوقيت الصيفي؟

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025  يهتم به الكثير ، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح الحادية عشرة بدلا من الثانية عشرة ، إذ جرى تقديم الساعة 60 دقيقة يوم 25 أبريل الماضي الجمعة الأخيرة من الشهر ، ويكون موعد انتهاء التوقيت الصيفي ووقف العمل به في الخميس الأخير من أكتوبر المقبل الموافق 30 من الشهر  ، ليبدأ التوقيت الشتوي مع اول ثانية في يوم الجمعة التالي له الموافق 31 أكتوبر، حيث تعود الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الساعة الحادية عشرة مساءً الخميس 31 أكتوبر.

قانون العمل بنظام التوقيت الصيفي

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في 1 مارس 2023، على مشروع قانون لعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي و التوقيت الشتوي، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتحقيقًا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.

وبحسب مجلس الوزراء، يهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة خلال الصيف، وتُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يؤدي إلى تقليص هذه الزيادة والعودة إلى التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة مع انتهاء آخر خميس في أكتوبر.

متى ينتهي الصيف رسميًا في مصر وتترجع الحرارة

بدأ العد التنازلي لنهاية فصل الصيف رسميًا في مصر، حيث يفصلنا نحو أقل شهر شهر فقط عن انقضاء هذا الفصل الذي بدأ يوم السبت 21 يونيو 2025 وينتهي في 22 سبتمبر المقبل ، ويستمر 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة وفقًا للحسابات الفلكية.

