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بشري لعشاق الشتاء.. متى ينتهي الصيف ويبدأ الخريف في مصر؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بشري لعشاق الشتاء.. متى ينتهي الصيف ويبدأ الخريف في مصر؟

فصل الصيف
فصل الصيف
أمينة الدسوقي

ينتظر عشاق الشتتاء، انتهاء فصل الصيف خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وعليه كشفت الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن الموعد الدقيق لانتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف لعام 2025، وسط ترقب عشاق الأجواء الباردة لوداع درجات الحرارة المرتفعة.

موعد انتهاء فصل الصيف 

بدأ فصل الصيف يوم السبت 21 يونيو، وسيستمر لمدة 92 يوما و39 ساعة و37 دقيقة، على أن يحل فصل الخريف رسميا يوم الإثنين 22 سبتمبر، ليستمر هو الآخر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة، حتى موعد الانقلاب الشتوي في الأحد 21 ديسمبر، الذي سيعلن بداية فصل الشتاء لمدة 88 يوم و23 ساعة و41 دقيقة.

متي يحدث الانقلاب الصيفي؟

وأوضح المعهد أن الانقلاب الصيفي يحدث عندما تصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها شمالا في السماء، بالتزامن مع ميلان محور الأرض بزاوية تقارب 23.5 درجة نحو الشمس، ما يتسبب في أطول نهار وأقصر ليل خلال العام في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. 

في هذا اليوم، تتلقى مناطق شمال خط الاستواء ضوء الشمس بزوايا أكثر مباشرة، بينما يحدث العكس تمامًا جنوب خط الاستواء.

توقيت الانقلاب الصيفي لا يثبت على تاريخ محدد سنويا، بل يتراوح بين 20 و22 يونيو، وذلك بسبب الفارق بين السنة التقويمية (365 يوما) والسنة المدارية (نحو 365.242199 يوما)، ولتعويض هذا الفارق، يُضاف يوم كبيس كل أربع سنوات، ما يؤدي إلى تغير طفيف في توقيت الفصول. كما تساهم عوامل أخرى مثل جاذبية القمر والكواكب، والتذبذب في دوران الأرض، في هذا التغيير السنوي.

وبذلك، يبدأ العد التنازلي لنهاية الصيف، استعدادًا لاستقبال أجواء الخريف المعتدلة ثم فصل الشتاء ببرودته المنتظرة.

أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء 

وتشهد حالة الطقس خلال هذه الأيام راتفاع فى درجات الحراراة حيث أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم فى الظل ٣٩ درجة مئوية مع وجود بعض الشوائب العالقة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال البلاد. 

وفيما يخص جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تستمتر الرمال المثارة على ( حلايب -شلاتين-مرسى علم - أسوان - المجرى الملاحى لبحيرة ناصر - أبوسمبل- الأقصر ومصر الوسطى) مما يؤدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية .

فصل الصيف الصيف فصل الشتاء متي يحدث الانقلاب الصيفي أجواء شديدة الحرارة

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