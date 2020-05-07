أروى في حوار لـ«صدى البلد»: هذه حقيقة معرفة الضيوف بمقلب رامز مجنون رسمي.. وعلقت شهرين في دبي بسبب فيروس كورونا

توقف حركة الطيران منعت بعض الضيوف من التواجد.. وتعليق رامز للفنانين ليس سخرية وإنما خفة دم

لم أتخوف من تواجدي في البرنامج.. والضيوف لم يتضايقوا مني بعد المقلب

أنا مع تجاوز الفنان لو "اتشتم" من الجمهور.. وحضرت إطلالتي جيدا لأن رمضان مرتبط بالاستعراض في البرامج

مسلسل البرنس والاختيار رائعين.. ولدي مشاريع مؤجلة بسبب كورونا

كل عام يبحث رامز جلال عن وجه مؤثر ليكون الطٌعم الذي سيأتي به الضيف إلي برنامجه، وهذا العام كان اختياره للإعلامية أروى وذلك لعلاقتها الجيدة مع الفنانين، وكانت " اروى" متحمسة كثيرا للتواجد في "رامز مجنون رسمي" ولم تتخوف من غضب الفنانين منها بعد معرفتهم بحقيقة المقلب، وغامرت في ظل انتشار فيروس كورونا من اجل التصوير حتى أنها ظلت عالقة في دبي لمدة شهرين بسبب توقف حركة الطيران.

والبرنامج كل عام يكون محط اهتمام وإثارة للجدل وتدور العديد من الأسئلة التي يحرص الجمهور على إيجاد إجابة لها.

وكان لـ"صدى البلد" حوار مع الإعلامية أروى لتكشف لنا الكواليس الخاصة بالبرنامج، وكيف عادت إلى بيروت في ظل توقف حركة الطيران، وما ردها على من يشكك في حقيقة البرنامج، وحدثتنا أيضا عن إطلالتها التي لفتت انتباه الجميع لها.

في البداية.. هل كنت متخوفة من فكرة التواجد لتسهيل عملية حضور النجوم للمقلب؟

لم أكن متخوفة نهائيا، لأنني أعرف أن هناك الكثير من النجوم سيأتون من أجل اسمي ويحبون برامجي، إلى جانب أنني أعرف أننا سنراضيهم في نهاية الحلقة، ولم يتضايق مني أحد نهائيا بعد المقلب، وكنت متحمسة كثيرا لتلك التجربة.

- ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تحضيرك للمقلب؟

لم يكن هناك صعوبات، خاصة أن دوري هو استضافة النجوم فقط، وكان التحضير يكون للأسئلة التي نقدمها في أول الحلقة، وهو أمر عادي بالنسبة لي.

الكثير من الجمهور يتهم البرنامج أن النجوم يعرفون أنه مقلب لرامز ولكن لا يعرفون التفاصيل.. ما حقيقة الأمر؟





هذا الأمر ليس مضبوط نهائيا، كل من أتوا كان على أساس أنه برنامج حواري خاص بي، ولم يعرف نهائيا أن رامز متواجد.

كيف وجدتي التعامل مع الفنان رامز جلال؟

رامز إنسان لطيف جدا، ولكن لم يكن بيننا تعامل كبير، خاصة أن يومنا كان منهكا جدا، فهو يحضر لما سيفعله للبرنامج، وأنا أحضر نفسي لاستضافة الضيوف، فكان أغلب الوقت لا نتقابل.

كيف كان التصوير في ظل انتشار فيروس كورونا؟

كان تصوير البرنامج في البداية بعيد عن الحظر، وكان كورونا لم يظهر بشكل كبير، وعلى الرغم من هذا كنا نتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في مكان التصوير، ونعقمه بالكامل، وكان معنا طبيب يقيس دائما درجة الحرارة.

ماذا حدث بعد أن قمتم بالتصوير أثناء الحظر ومنع الطيران؟

كنا مضطرين لأن ننهي الحلقات، وبعد إغلاق الطيران علقت شهرين في دبي ولم أستطع أن أعود إلى ابنتي وزوجي في بيروت، وبعدها عدت في طائرة خاصة، بسبب أن الحركة الطيران لم تفتح، وهناك عدد كبير من المشاركين في البرنامج ظلوا عالقين في دبي فترة كبيرة حتي يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.

هل هناك ضيوف كان من المقرر لهم الحضور ولكن توقف حركة الطيران منعهم؟

بالفعل كان هناك ضيوف من المفترض أن يتواجدوا معنا ولكن حركة الطيران منعتهم، ولا أعرفهم بالاسم لأنني لست المسؤولة عن قائمة الحضور.

كيف ترى سخرية رامز جلال في بعض الأحيان؟

لا أحب أن أسمى حديث رامز سخرية، فهي خفة دم منه، ولطيفة جدا ولا أحد من الحضور يغضب من رامز بسبب هذا الكلام لأن جميعهم اصدقاؤه ويحبونه.

كيف تتعاملين مع النقد على مواقع التواصل الاجتماعي؟

أنا لا أتعرض لنقد كثير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لايوجد شخص يجتمع عليه الناس، لامعا في النهاية اذواق، ولكن هناك بعض الأشخاص يحبون الشر ويشتمون الفنانين، وكما يقول المثل "اللي يدق الباب يلاقي الجواب"، لذلك انا مع رد الفنانين على من يتجاوز معهم ويشتمهم، لأن الفنان ليس مضطر أن يسكت على هذا.

ماذا عن المسلسلات التي تتابعينها في رمضان؟

أتابع فلانتينو للنجم عادل إمام، ومسلسل البرنس رائع وأيضا الاختيار للفنان أمير كرارة.

كيف رأيتي تفاعل الجمهور مع إطلالتك بالبرنامج وتصدرك التريند؟

عملت على تلك الإطلالة كثيرا، خاصة أنني أشعر أن رمضان مرتبط بالاستعراض خاصة في البرامج، وحينما عرفت أنني سأتواجد في برنامج رامز حضرت اللوك الخاص بي والملابس التي سأظهر بها لأنني أعرف أنه يستحوذ على نسبة مشاهدة عالية.

ماذا عن تحضيراتك القادمة؟

لدي برنامج كان من المفترض أن يطرح، إلى جانب اشتراكي في عدد من الأفلام، ولكن ظهور فيروس كورونا آخر تلك التجارب.