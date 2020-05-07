AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أروى في حوار لـ«صدى البلد»: هذه حقيقة معرفة الضيوف بمقلب رامز مجنون رسمي.. وعلقت شهرين في دبي بسبب فيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 03:42 م
الاعلامية أروى
الاعلامية أروى
Advertisements
محمد نحلة

توقف حركة الطيران منعت بعض الضيوف من التواجد.. وتعليق رامز للفنانين ليس سخرية وإنما خفة دم

لم أتخوف من تواجدي في البرنامج.. والضيوف لم يتضايقوا مني بعد المقلب

أنا مع تجاوز الفنان لو "اتشتم" من الجمهور.. وحضرت إطلالتي جيدا لأن رمضان مرتبط بالاستعراض في البرامج

مسلسل البرنس والاختيار رائعين.. ولدي مشاريع مؤجلة بسبب كورونا


كل عام يبحث رامز جلال عن وجه مؤثر ليكون الطٌعم الذي سيأتي به الضيف إلي برنامجه، وهذا العام كان اختياره للإعلامية أروى وذلك لعلاقتها  الجيدة مع الفنانين، وكانت " اروى" متحمسة كثيرا للتواجد في "رامز مجنون رسمي" ولم تتخوف من غضب الفنانين منها بعد معرفتهم بحقيقة المقلب، وغامرت في ظل انتشار فيروس كورونا من اجل التصوير حتى أنها ظلت عالقة في دبي لمدة شهرين بسبب توقف حركة الطيران.


 والبرنامج كل عام يكون محط اهتمام وإثارة للجدل وتدور العديد من الأسئلة التي يحرص الجمهور على إيجاد إجابة لها.


وكان لـ"صدى البلد" حوار مع الإعلامية أروى لتكشف لنا الكواليس الخاصة بالبرنامج، وكيف عادت إلى بيروت في ظل توقف حركة الطيران، وما ردها على من يشكك في حقيقة البرنامج، وحدثتنا أيضا عن إطلالتها التي لفتت انتباه الجميع لها.


في البداية.. هل كنت متخوفة من فكرة التواجد لتسهيل عملية حضور النجوم للمقلب؟


لم أكن متخوفة نهائيا، لأنني أعرف أن هناك الكثير من النجوم سيأتون من أجل اسمي ويحبون برامجي، إلى جانب أنني أعرف أننا سنراضيهم في نهاية الحلقة، ولم يتضايق مني أحد نهائيا بعد المقلب، وكنت متحمسة كثيرا لتلك التجربة.


- ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء تحضيرك للمقلب؟


لم يكن هناك صعوبات، خاصة أن دوري هو استضافة النجوم فقط، وكان التحضير يكون للأسئلة التي نقدمها في أول الحلقة، وهو أمر عادي بالنسبة لي.


الكثير من الجمهور يتهم البرنامج أن النجوم يعرفون أنه مقلب لرامز ولكن لا يعرفون التفاصيل.. ما حقيقة الأمر؟


هذا الأمر ليس مضبوط نهائيا،  كل من أتوا كان على أساس أنه برنامج حواري خاص بي، ولم يعرف نهائيا أن رامز متواجد.


كيف وجدتي التعامل مع الفنان رامز جلال؟


رامز إنسان لطيف جدا، ولكن لم يكن بيننا تعامل كبير، خاصة أن يومنا كان منهكا جدا، فهو يحضر لما سيفعله للبرنامج، وأنا أحضر نفسي لاستضافة الضيوف، فكان أغلب الوقت لا نتقابل.


كيف كان التصوير في ظل انتشار فيروس كورونا؟


كان  تصوير البرنامج في البداية بعيد عن الحظر، وكان كورونا لم يظهر بشكل كبير، وعلى الرغم من هذا كنا نتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في مكان التصوير، ونعقمه بالكامل، وكان معنا طبيب يقيس دائما درجة الحرارة.


ماذا حدث بعد أن قمتم بالتصوير أثناء الحظر ومنع الطيران؟


كنا مضطرين لأن ننهي الحلقات، وبعد إغلاق الطيران علقت شهرين في دبي ولم أستطع أن أعود إلى ابنتي وزوجي في بيروت، وبعدها عدت في طائرة خاصة، بسبب أن الحركة الطيران لم تفتح، وهناك عدد كبير من المشاركين في البرنامج ظلوا عالقين في دبي فترة كبيرة حتي يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.


هل هناك ضيوف كان من المقرر لهم الحضور ولكن توقف حركة الطيران منعهم؟


بالفعل كان هناك ضيوف من المفترض أن يتواجدوا معنا ولكن حركة الطيران منعتهم، ولا أعرفهم بالاسم لأنني لست المسؤولة عن قائمة الحضور.


كيف ترى سخرية رامز جلال في بعض الأحيان؟


لا أحب أن أسمى حديث رامز سخرية، فهي خفة دم منه، ولطيفة جدا ولا أحد من الحضور يغضب من رامز بسبب هذا الكلام لأن جميعهم اصدقاؤه ويحبونه.


كيف تتعاملين مع النقد على مواقع التواصل الاجتماعي؟


أنا لا أتعرض لنقد كثير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لايوجد شخص يجتمع عليه الناس، لامعا في النهاية اذواق، ولكن هناك بعض الأشخاص يحبون الشر ويشتمون الفنانين، وكما يقول المثل "اللي يدق الباب يلاقي الجواب"، لذلك انا مع رد الفنانين على من يتجاوز معهم ويشتمهم، لأن الفنان ليس مضطر أن يسكت على هذا.


ماذا عن المسلسلات التي تتابعينها في رمضان؟


أتابع فلانتينو للنجم عادل إمام، ومسلسل البرنس رائع وأيضا الاختيار للفنان أمير كرارة.


كيف رأيتي تفاعل الجمهور مع إطلالتك بالبرنامج وتصدرك التريند؟


عملت على تلك الإطلالة كثيرا، خاصة أنني أشعر أن رمضان مرتبط بالاستعراض خاصة في البرامج، وحينما عرفت أنني سأتواجد في برنامج رامز حضرت اللوك الخاص بي والملابس التي سأظهر بها لأنني أعرف أنه يستحوذ على نسبة مشاهدة عالية.


ماذا عن تحضيراتك القادمة؟


لدي برنامج كان من المفترض أن يطرح، إلى جانب اشتراكي في عدد من الأفلام، ولكن ظهور فيروس كورونا آخر تلك التجارب.


أروى في حوار لـ«صدى البلد»: هذه حقيقة معرفة الضيوف بمقلب رامز مجنون رسمي.. وعلقت شهرين في دبي بسبب فيروس كورونا
أروى في حوار لـ«صدى البلد»: هذه حقيقة معرفة الضيوف بمقلب رامز مجنون رسمي.. وعلقت شهرين في دبي بسبب فيروس كورونا
أروى في حوار لـ«صدى البلد»: هذه حقيقة معرفة الضيوف بمقلب رامز مجنون رسمي.. وعلقت شهرين في دبي بسبب فيروس كورونا
أروى في حوار لـ«صدى البلد»: هذه حقيقة معرفة الضيوف بمقلب رامز مجنون رسمي.. وعلقت شهرين في دبي بسبب فيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منهم ياسمين صبري وحسن شاكوش.. تعرف على القائمة الكاملة لـ ضحايا رامز جلال ببرنامجه الجديد

وصلة سخرية من رامز جلال لـ غادة عادل في رامز مجنون رسمي .. فيديو

أول ضحايا مجنون رسمي.. رعب غادة عادل على كرسي رامز جلال.. فيديو

مش البنطلون بس.. 5 أسباب تؤكد فبركة برنامج رامز مجنون رسمي

تفاصيل اللحظات الحاسمة من وقف برنامج رامز جلال إلى عرض أحدث حلقاته

رامز جلال و"الإعلاميين".. تفاصيل 48 ساعة بينه وبين النقابة.. تلويح بالحبس وطعن أمام القضاء

ترشيحاتنا

شريف إكرامى يطيح بـ أحمد الشناوى خارج بيراميدز

نجيب ساويرس: سعر النفط سيتجاوز الـ100 دولار ووجهة نظر ترامب صحيحة

مسلسل فرصة تانية لـ ياسمين صبري يكشف فبركة برنامج خلي بالك من فيفي.. تفاصيل

مدبولي: الدولة تحملت أعباءً اقتصادية كبيرة منذ بداية أزمة كورونا

مستشار الرئيس للصحة: كورونا شرس وموجود من 2003.. و85% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض.. فيديو

مرض مزمن.. رئيس جامعة الزقازيق يكشف تفاصيل وفاة ممرضة بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة جدتهن.. شاهد ابنتا عمرو دياب في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

الزواج قبل رمضان.. عادة توجد فى ثلاث دول أفريقية

بي إم دبليو تضطر لإلغاء إنتاج سيارتها الخارقة المنتظرة Vision M Next