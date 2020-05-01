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فن

تعرف على تفاصيل إطلالات أروى ببرنامج "رامز مجنون رسمي"

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:32 م
اروى
اروى
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محمد نحلة
إطلالات أنيقة أطلّت بها الإعلامية أروى، في أول أسبوع من شهر رمضان عبر برنامج "رامز مجنون رسمي".

وخطفت أنظار المشاهدين في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي تقدمه إلى جانب رامز جلال، والذي يعرض على شاشة ام بي سي خلال شهر رمضان.


وقد تألقت هذه الإطلالات المميزة في مجموعة تصاميم لمصممين من ضمنهم لبست لوكين من تصميم المصممة ديانا الزين من لبنان.

وأشرفت على مظهرها خبيرة المظهر صوفي حسين ( جولي فاشون ستوديو ) و الشعر صالون لاسيرين دبي ( حمودي ) و الماكياج للخبيرة اللبنانية نادين محمد.

ولطالما لفت ظهور أروى  إن كان على صعيد الكليبات الغنائية، أو على المسارح أو من خلال تقديم البرامج.
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