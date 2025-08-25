تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

تصدر محتوي القردة “لي لي” تريند السوشيال ميديا بعد انتشار شائعة القبض عليها ضمن حملة التطهير علي التيك توك .

معلومات مثيرة عن القردة لي لي

وتعد شخصية القردة لي لي"هي افتراضية مصممة بالذكاء الاصطناعي ، انتشرت مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة "تيك توك"، جدلاً واسعًا بين المتابعين.

وتعد فيديوهات “لي لي” مقاطع مصممة بالذكاء الاصطناعي بملامح قردة وهي تتحدث باللهجة المصرية وتقدم محتوى يومي متنوعًا ما بين الطبخ والموضة ونصائح الجمال وتقدم بعض المواقف لحياتها اليومية التي. تشبه اي سيدة مصرية

ورغم أن القردة حققت ملايين المشاهدات وتفاعل آلاف الفتيات معها حيث تنهال التعليقات علي التعلق الشديد بفيديوهاتها في حين أن هناك انتقادات علي ظهور قردة بطريقة نشبه الإنسان وأن هذه الطريقة هو طرق في باب "مضاهاة خلق الله"، محذرين من البعد الديني والأخلاقي للفكرة.

في المقابل، يرى مؤيدو التجربة أنها مجرد محتوى ترفيهي ساخر يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا يتجاوز كونه محاولة مبتكرة لتصدر التريند وجذب الانتباه.

واصبحت "القردة لي لي" واحدة من أبرز تريندات السوشيال ميديا حاليًا التي تثير الجدل بفيديو يومي .