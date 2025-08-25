قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

سلامة الغذاء تضبط نصف طن عصائر وآيس كريم منتهي الصلاحية في الغربية.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن كثب الحملات الرقابية المفاجئة والمكثفة التي ينفذها فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة على المصانع والمطاعم والمخازن ومنافذ بيع الأغذية بمختلف المراكز والمدن، في إطار التحركات الميدانية لمحافظة الغربية لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين.

حملات مرورية 

أسفرت الحملات الأخيرة عن ضبطيات جديدة وغير مسبوقة شملت نصف طن عصائر وآيس كريم منتهية الصلاحية، و4 آلاف عبوة “إندومي” مغشوشة، إضافة إلى نصف طن فراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن 450 كيلو بطارخ منتهية الصلاحية، جميعها تمثل خطورة بالغة على الصحة العامة وتشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المستهلكين. كما استهدفت الحملات التفتيش على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير القياسية المعتمدة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تولي صحة المواطنين اهتمامًا بالغًا، ولن تسمح بأي تجاوزات تمس سلامة الغذاء، مشددًا على استمرار الحملات الميدانية بالتنسيق الكامل بين المحافظة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجميع الأجهزة التنفيذية، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفورية بحق المخالفين.

 وأضاف المحافظ: “أوجه الشكر لفرق التفتيش التي تبذل جهدًا كبيرًا في مواجهة هذه المخالفات، وأؤكد أن محافظة الغربية ستظل في حالة استنفار دائم لحماية المستهلك وضبط الأسواق.”

ومن جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن خطة العمل تشمل متابعة دورة تداول الغذاء من المصدر وحتى المستهلك، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير السلامة الغذائية، لافتة إلى أن الحملات تنفذ بشكل يومي وفي جميع المراكز والمدن دون استثناء.

وتواصل محافظة الغربية متابعتها لنتائج هذه الحملات ميدانيًا، مع التشديد على سرعة التعامل مع أي مخالفات جديدة، لضمان بقاء الأسواق تحت السيطرة الكاملة وتحقيق أقصى درجات الأمان الغذائي للمواطنين.

