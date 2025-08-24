قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استئناف 5 متهمين بتصنيع الترامادول على حكم سجنهم المؤبد في هذا الموعد
بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات
شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر
الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال 5 أشهر
دعاء المولد النبوي 2025 .. لتكفير الذنوب وراحة البال
بنك إتش بي سي سويسرا .. قرار بإغلاق حسابات 1000 ثري بالشرق الأوسط
الكوليرا تفتك بجنوب دارفور .. 158 وفاة وآلاف الإصابات وسط حصار خانق
مصرع فتاة عشرينية في انهيار سقف منزل بالغربية.. والمحافظ يوجّه بإزالة العقار
حتى أزمة المراجيح معرفوش يحلوها.. تامر عبدالحميد يُهاجم مجلس الزمالك ويُطالب برحيله
الراية الحمراء إنذار واضح.. إعلاميون يُطالبون بإغلاق شواطئ العجمي لحماية الأرواح
زوجة أردوغان تحث ميلانيا ترامب على مواجهة نتنياهو
الليجا تشتـ.ـعل | في الثواني الأخيرة.. لمسة «يامال» تمنح برشلونة انتصارًا دراميًا على ليفانتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع فتاة عشرينية في انهيار سقف منزل بالغربية.. والمحافظ يوجّه بإزالة العقار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهد مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، منذ قليل، وفاة فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها إثر انهيار جزئي بسقف منزل آيلٍ للسقوط بسبب تصدعات وشروخ مفاجئة.. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وفاة فتاة في حادث انهيار سقف منزل بدائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سمنود العام.

في المقابل، أصدر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، توجيهاته العاجلة إلى رئيس مجلس مدينة سمنود بسرعة تشكيل لجنة هندسية لفحص المنزل وإزالته، حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اخبار محافظة الغربية انهيار منزل سمنود وفاة فتاة سقف منزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

صورة أرشيفية

حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات

صورة أرشيفية

في حادث أبو تلات ..تجديد حبس مديرة فرع الأكاديمية الوهمية بسوهاج 15 يومًا للتحقيقات

ترشيحاتنا

أرشيفية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف: 78 جنديا لقوا مصرعهم في غزة نتيجة نيران صديقة

الضابط القتيل

جيش الاحتلال يعلن مقــ.ـتل قائد فصيل بكتيبة شمشون في حادث جنوب قطاع غزة

أرشيفية

مدن وعواصم العالم تشهد تظاهرات تنديدا بالعدوان على غزة

بالصور

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي

فضحها في الشارع وقدام بيتها.. خناقة رجل مع طليقته تشعل السوشيال ميديا

خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد