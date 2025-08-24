مصرع فتاة عشرينية في انهيار سقف منزل بالغربية.. والمحافظ يوجّه بإزالة العقار

شهد مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، منذ قليل، وفاة فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها إثر انهيار جزئي بسقف منزل آيلٍ للسقوط بسبب تصدعات وشروخ مفاجئة.. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وفاة فتاة في حادث انهيار سقف منزل بدائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سمنود العام.

في المقابل، أصدر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، توجيهاته العاجلة إلى رئيس مجلس مدينة سمنود بسرعة تشكيل لجنة هندسية لفحص المنزل وإزالته، حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.