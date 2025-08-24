مشروعات الغربية: انتهاء تطوير كورنيش محور محلة منوف بطنطا في 30 إبريل 2026

تحدث المهندس أشرف هواش مدير مشروعات محافظة الغربية، عن استغراق أعمال تطوير كورنيش محور محلة منوف بطنطا عام ونصف، مؤكدًا، أنه أحد المشروعات القومية لمحافظة الغربية ويبلغ طوله 2 كم ويربط مجمع الكليات بطريق القاهرة- الإسكندرية، وتم تسليم الموقع فيه، وذلك في 1 مايو 2024.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور ببرنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز: "مدة المشروع 24 شهرا، وينتهي في 30 إبريل من العام المقبل، ومن ضمن أعمال الطريق جزآن مهمان، الأول تغطية جانبي ترعة القاصد بطول 1300 متر بمواسير خرسانة مسلحة وتغليظ بالخرسانة العادية والرد حولها بالرمال وهذا ما يتم في المرحلة الحالية".

وتابع: "هناك جزء آخر من الطريق والذي هو الحائط الرأسي من الدبش بطول 2 كم في الجسر خارج القائمة بترعة القاصد، ولكي نعمل في الحائط الرأسي من الدبش يجب أن يكون منسوب المياه في الترعة منخفض أو متوسط، لكي نبني سدودا في الترعة ونقوم بتدشين حائط الدبش".

وأوضح: "في شهور يونيو ويوليو وأغسطس من العام الحالي، فإن هناك أقصى احتياجات من منسوب المياه، ولذلك، جاءتنا تعليمات من الري بوقف العمل في هذه الفترة وسنبدأ في الشهر المقبل، والحائط الرأسي طوله 2 كم، أنهينا منه 1200 متر ويتبقى 800 متر".

وأردف: "لا يمكننا العمل في فترة أقصى الاحتياجات حتى لا تتأثر مناسيب المياه لدى المزارعين، والتي تمكنهم من ري الأراضي الزراعية".