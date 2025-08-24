قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الثلاثاء المقبل.. فتح التسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: دعم جهود الأزهر في نشر الفكر الوسطي وترسيخ القيم الوطنية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بمكتبه اليوم، أعضاء القافلة الدعوية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والتي تنطلق فعالياتها بمحافظة الغربية خلال الفترة من ٢٣ إلى ٣٠ أغسطس الجاري، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام للمجمع، وفضيلة الدكتور محمود صديق الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني.

جهود محافظ الغربية 

في بداية اللقاء، رحّب محافظ الغربية بأعضاء القافلة، معربًا عن تقديره البالغ للجهود التي يبذلها الأزهر الشريف في خدمة المجتمع والحفاظ على قيمه الأصيلة، ونشر الثقافة الدينية الوسطية التي تميز الفكر الأزهري عبر تاريخه الطويل، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يمثل حصنًا منيعًا ضد محاولات بث الأفكار المغلوطة والمتطرفة داخل المجتمع.

دعم محافظ الغربية 

وناقش محافظ الغربية مع أعضاء القافلة خطة عملها التي تشمل ندوات توعوية وحوارات مباشرة مع المواطنين في المساجد والمديريات والوحدات المحلية والمستشفيات وقصور الثقافة، بما يضمن وصول الرسالة التوعوية إلى جميع فئات المجتمع في مواقعهم المختلفة.

وأشاد المحافظ بالموضوعات التي ستتناولها القافلة خلال فعالياتها، والتي تتعلق بالتأكيد على حرمة الاعتداء على النفس البشرية والممتلكات العامة والخاصة، وأهمية الانتماء الوطني والحفاظ على مقدرات الدولة، بالإضافة إلى التوعية بذكرى المولد النبوي الشريف وما تحمله من معانٍ وقيم إنسانية.

دور الأزهر الشريف 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لنجاح فعاليات القافلة، مشيرًا إلى أن الشراكة المستمرة بين المحافظة والأزهر الشريف تعد نموذجًا متميزًا للتعاون في مجال نشر الوعي المجتمعي، ومواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز القيم الأخلاقية والسلوكية لدى النشء والشباب.

مخاطبة الشباب 

من جانبهم، أعرب أعضاء القافلة عن شكرهم وتقديرهم للسيد المحافظ على حسن الاستقبال ودعمه المتواصل، مؤكدين أن رسالتهم الدعوية والإعلامية تسعى للوصول إلى جميع أبناء المجتمع، وخاصة فئة الشباب، باعتبارهم عماد المستقبل، وذلك من خلال تبصيرهم بالمنهج الأزهري الوسطي، والتحذير من مخاطر الفكر المتشدد والأفكار الهدامة، والاهتمام بالقضايا الفكرية والمجتمعية التي تمس حياتهم بشكل مباشر.

حضر اللقاء فضيلة الشيخ محمد نبيل أبوالخير مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، وعدد من مشايخ وعلماء الأزهر الشريف بمحافظة الغربية، إلى جانب إيهاب زغلول المنسق الإعلامي لمنطقة وعظ الغربية.

واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين على استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والأزهر الشريف في جميع الفعاليات القادمة، بما يعزز الجهود المشتركة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، ودعم الاستقرار المجتمعي.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات وفد الأزهر الشريف اللواء أشرف الجندي توعية الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

ترشيحاتنا

البلوجر علياء قمرون

غدا.. فرصة جديدة لـ علياء قمرون للخروج من محبسها

المتهمين

لعب أطفال .. الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة المرج

أرشيفية

الداخلية توجه ضربة لـ تجار العملة فى السوق السوداء بـ 5 ملايين جنيه

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد