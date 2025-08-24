قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريستال بالاس يتعادل مع نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
وزير الكهرباء يبحث توطين تكنولوجيا تصنيع الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة
وزير الخارجية: قطاع الدواء يمثل إحدى الركائز الأساسية للتعاون المصري مع الدول الأفريقية
د آية الهنداوي تكتب: فلسطين.. أرض من؟ التاريخ والعدل في مواجهة الإدعاء الصهيوني
أستاذ أمراض نسا تقدم روشتة علاجية للحفاظ على الجنين خلال فترة الحمل
محافظ الغربية: كل قرية لدينا تعد علامة مسجلة على خريطة الإنتاج المصري
في سادس أيامها .. امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني تسير في أجواء هادئة| صور
كل ما تريد معرفتة عن شروط الترشح بمجلس النواب
استياء من جانب مسؤولي الزمالك بسبب تصريحات شيكابالا الأخيرة ..تفاصيل
يوم حقلي للنهوض بمحصول الأرز التابع لمشروع ترشيد استخدام المياه بالزقازيق
مرافق قطع وشه.. تفاصيل مؤلمة في واقعة ضرب طبيب بمستشفى سيد جلال
المأساة في غزة تتفاقم.. والطواقم الطبية عاجزة عن الوصول للمصابين |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية: كل قرية لدينا تعد علامة مسجلة على خريطة الإنتاج المصري

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا مع وفد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بحضور اللواء احمد انور السكرتير العام للمحافظة والمكتب الفني للمحافظ،في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية وتنمية المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية.

جهود محافظ الغربية 

جاء الاجتماع في ضوء الاستراتيجية العامة للدولة الهادفة إلى توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات المصرية، حيث ناقش المحافظ مع وفد المبادرة سبل التعاون المشترك لدعم الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل القرى المنتجة والمناطق الصناعية، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وأصحاب الورش والمشروعات الإنتاجية.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الغربية الخريطة الاقتصادية للمحافظة وما تمتلكه من كنوز إنتاجية داخل القرى، مشيرًا إلى أن الغربية تحتل موقعًا استراتيجيًا باعتبارها من أكبر المراكز الصناعية والزراعية في دلتا مصر، وتُعد نموذجًا فريدًا للتكامل بين الزراعة والصناعة والتصدير.

تحرك محافظ الغربية 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تضم تكتلات صناعية وزراعية متميزة تسهم في دعم الاقتصاد القومي، موضحًا أن قرية شنراق بمركز السنطة وحدها تُنتج ما يزيد عن 85% من صادرات الزبيب المصري إلى الخارج، بينما تنتج قرية شبرا بلولة بمركز قطور ما بين 60 إلى 70% من عجينة الياسمين العالمية التي تدخل في صناعة أفخر العطور، وهو ما يجعل الغربية مركزًا رئيسيًا في سلاسل القيمة الزراعية والصناعية.

كما أشار المحافظ إلى ريادة الغربية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، إذ تضم ما يقرب من 4000 إلى 5000 مربٍ، وأكثر من 25 شركة مُصدّرة للعسل، بالإضافة إلى مصانع شمع الأساس، ما يجعلها قاعدة رئيسية لتصدير منتجات النحل إلى الأسواق العربية والأوروبية بنسبة تصديرية تصل إلى 60% من إنتاجها.

وأضاف الجندي أن المحافظة تعمل بشكل متواصل على دعم القرى المنتجة البالغ عددها 29 قرية، والتي تمثل كل منها وحدة اقتصادية متكاملة، حيث تُسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المتوازنة. وأوضح أن خطة العمل تستهدف تقديم الدعم الفني والإداري، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للشباب والحرفيين، فضلًا عن تنظيم المعارض وفتح قنوات تسويقية جديدة للمنتجات المحلية داخل مصر وخارجها.


وأكد الجندي خلال الاجتماع حرص المحافظة على متابعة كل المقترحات والتحديات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة ميدانيًا، مشيرا الى وجود  فرق متابعة من جهاز تنمية المشروعات ورؤساء المدن للنزول إلى القرى الصناعية والتكتلات الإنتاجية والتعامل المباشر مع المواطنين لتقديم الدعم الفني والإداري اللازم.

دعم للصناعات القروية والتكتلات الصغيرة

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن ما يتم تنفيذه اليوم من دعم للصناعات القروية والتكتلات الصغيرة هو جزء من مشروع وطني شامل يستهدف بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي، وقال:
"هدفنا أن تصبح كل قرية في الغربية علامة مسجلة على خريطة الإنتاج المصري.. من شنراق إلى شبرا بلولة إلى نحالين المحلة، جميعهم صُنّاع التنمية وصُنّاع الأمل."

اخبار محافظة الغربية مشروعات تنموية دعم الصناعة والتجارة محافظ الغربية التنمية والتطوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

ترشيحاتنا

جثة - أرشيفية

مسن ينهي حياة زوجته ويطعن ابنته ويسلم نفسه للشرطة بالقاهرة

ارشيفية

سقطوا من فوق السقالة.. إصابة ثلاثة عمال بإحدى قرى الدقهلية

تسمم

جريمة دير مواس .. سيدة تسمم أطـ.ـفال زوجها وزوجته الأولى

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة المتعمقة

د.عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د.عادل القليعي يكتب: نعم نعاني من أزمة قيم طاحنة في واقعنا المعاصر !

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

المزيد