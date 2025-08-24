محافظ الغربية: كل قرية لدينا تعد علامة مسجلة على خريطة الإنتاج المصري

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا مع وفد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بحضور اللواء احمد انور السكرتير العام للمحافظة والمكتب الفني للمحافظ،في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية وتنمية المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية.

جهود محافظ الغربية

جاء الاجتماع في ضوء الاستراتيجية العامة للدولة الهادفة إلى توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات المصرية، حيث ناقش المحافظ مع وفد المبادرة سبل التعاون المشترك لدعم الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل القرى المنتجة والمناطق الصناعية، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وأصحاب الورش والمشروعات الإنتاجية.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الغربية الخريطة الاقتصادية للمحافظة وما تمتلكه من كنوز إنتاجية داخل القرى، مشيرًا إلى أن الغربية تحتل موقعًا استراتيجيًا باعتبارها من أكبر المراكز الصناعية والزراعية في دلتا مصر، وتُعد نموذجًا فريدًا للتكامل بين الزراعة والصناعة والتصدير.

تحرك محافظ الغربية

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تضم تكتلات صناعية وزراعية متميزة تسهم في دعم الاقتصاد القومي، موضحًا أن قرية شنراق بمركز السنطة وحدها تُنتج ما يزيد عن 85% من صادرات الزبيب المصري إلى الخارج، بينما تنتج قرية شبرا بلولة بمركز قطور ما بين 60 إلى 70% من عجينة الياسمين العالمية التي تدخل في صناعة أفخر العطور، وهو ما يجعل الغربية مركزًا رئيسيًا في سلاسل القيمة الزراعية والصناعية.

كما أشار المحافظ إلى ريادة الغربية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، إذ تضم ما يقرب من 4000 إلى 5000 مربٍ، وأكثر من 25 شركة مُصدّرة للعسل، بالإضافة إلى مصانع شمع الأساس، ما يجعلها قاعدة رئيسية لتصدير منتجات النحل إلى الأسواق العربية والأوروبية بنسبة تصديرية تصل إلى 60% من إنتاجها.

وأضاف الجندي أن المحافظة تعمل بشكل متواصل على دعم القرى المنتجة البالغ عددها 29 قرية، والتي تمثل كل منها وحدة اقتصادية متكاملة، حيث تُسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المتوازنة. وأوضح أن خطة العمل تستهدف تقديم الدعم الفني والإداري، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للشباب والحرفيين، فضلًا عن تنظيم المعارض وفتح قنوات تسويقية جديدة للمنتجات المحلية داخل مصر وخارجها.



وأكد الجندي خلال الاجتماع حرص المحافظة على متابعة كل المقترحات والتحديات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة ميدانيًا، مشيرا الى وجود فرق متابعة من جهاز تنمية المشروعات ورؤساء المدن للنزول إلى القرى الصناعية والتكتلات الإنتاجية والتعامل المباشر مع المواطنين لتقديم الدعم الفني والإداري اللازم.

دعم للصناعات القروية والتكتلات الصغيرة

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أن ما يتم تنفيذه اليوم من دعم للصناعات القروية والتكتلات الصغيرة هو جزء من مشروع وطني شامل يستهدف بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي، وقال:

"هدفنا أن تصبح كل قرية في الغربية علامة مسجلة على خريطة الإنتاج المصري.. من شنراق إلى شبرا بلولة إلى نحالين المحلة، جميعهم صُنّاع التنمية وصُنّاع الأمل."